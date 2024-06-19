Довбик — о провале Украины в стартовом матче Евро: «Только сильные могут встать после нокдауна»
Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал поражение от Румынии (0:3) на старте Евро-2024.
Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал поражение от Румынии (0:3) на старте Евро-2024.
"Это был очень трудный матч для нас в психологическом плане, потому что результат стал шоком для всех игроков и для всей страны. Как-то оправдывать нас я не хочу, критика в нашу сторону заслужена. Конечно, сейчас наше психологическое состояние не самое лучшее, но мы неоднократно показывали, что умеем выходить из трудных ситуаций.
К сожалению, мы допустили три ошибки, которые привели к пропущенным голам. Точнее, румыны нас заставили совершить эти ошибки. Они нейтрализовали нашу атаку.
Вся страна на нас смотрит, и все надеются на сборную, поэтому очень обидно за такой результат с Румынией. 0:3 — такого никто не ожидал. Но только сильные могут встать после такого нокдауна, и мы должны показать на поле все то, чего от нас ждет наша страна", — цитирует Довбика пресс-служба УЕФА.