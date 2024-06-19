Довбик — о провале Украины в стартовом матче Евро: «Только сильные могут встать после нокдауна»

"Это был очень трудный матч для нас в психологическом плане, потому что результат стал шоком для всех игроков и для всей страны. Как-то оправдывать нас я не хочу, критика в нашу сторону заслужена. Конечно, сейчас наше психологическое состояние не самое лучшее, но мы неоднократно показывали, что умеем выходить из трудных ситуаций.

К сожалению, мы допустили три ошибки, которые привели к пропущенным голам. Точнее, румыны нас заставили совершить эти ошибки. Они нейтрализовали нашу атаку.