Мбаппе принял участие в тренировке сборной Франции: видео

25-летний нападающий, получивший в матче с Австрией (1:0) перелом носа, работал по индивидуальной программе вместе с тренером по физподготовке. Мбаппе вышел на занятие без защитной маски, но с пластырем на переносице. В конце тренировки он присоединился к команде для отработки ударов по воротам.

Ранее сообщалось, что Мбаппе удалось избежать операции во время турнира — хирургическое вмешательство произойдет после Евро. Дальнейшее участие лидера сборной Франции в матчах группового этапа все еще остается под вопросом.