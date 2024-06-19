Мбаппе принял участие в тренировке сборной Франции: видео
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в тренировке национальной команды. Об этом сообщает RMC Sport.
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в тренировке национальной команды. Об этом сообщает RMC Sport.
25-летний нападающий, получивший в матче с Австрией (1:0) перелом носа, работал по индивидуальной программе вместе с тренером по физподготовке. Мбаппе вышел на занятие без защитной маски, но с пластырем на переносице. В конце тренировки он присоединился к команде для отработки ударов по воротам.
Ранее сообщалось, что Мбаппе удалось избежать операции во время турнира — хирургическое вмешательство произойдет после Евро. Дальнейшее участие лидера сборной Франции в матчах группового этапа все еще остается под вопросом.
В группе D Франция делит лидерство с Нидерландами. В пятницу, 21 июня, команды встретятся между собой в Лейпциге. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.