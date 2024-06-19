Модрич: Нам надо обыгрывать Италию, и я верю, что мы это сделаем

«В первом тайме что-то пошло не так — мы снова хуже начали игру, пропустили быстрый гол, после чего играть стало сложнее. Во втором тайме тренер внес некоторые изменения, и все шло очень хорошо до последних 5−10 минут, когда мы по какой-то причине отступили, позволив создать у наших ворот два или три момента и в конце концов забить.



Второй тайм — это эталон того, как мы должны играть. Мы очень хорошо играли до самой концовки, когда мы начали торопиться и терять мяч. Мы больше не давили, оставили им много пространства, и в итоге они наказали нас. Во втором тайме мы действовали более активно, больше сражались, мы хорошо прессинговали, не давали им уйти.



Мы проведем анализ и посмотрим, что можно исправить. Безусловно, мы недовольны тем, как вступаем в игру, и нам придется что-то изменить. Сегодня мы показали, что умеем отыгрываться, жаль, что мы отступили и позволили им сравнять счет. В нынешней ситуации нам нужна победа, чтобы пройти дальше. Посмотрим, как завтра сыграют Испания и Италия. Но для нас ситуация ясна — нам нужна только победа, а дальше мы посмотрим, хватит ли нам четырех очков.



У нас нет других вариантов, кроме как обыгрывать Италию. Я верю, что мы сможем это сделать, но мы должны сыграть лучше. Это будет сложный матч, Италия — топ-команда, у них отличный тренер, они очень хорошо организованы. Мы по-прежнему настроены позитивно, все зависит от нас, мы знаем, чего хотим добиться», — сказал Модрич.