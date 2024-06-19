Тренер сборной Германии Нагельсман высказался о матче с Венгрией на Евро-2024

«Были моменты, когда нам нужно было проявить настойчивость, но это процесс взросления команды. В октябре мы бы не выиграли сегодняшний матч со счетом 2:0. На таком уровне нужно оставаться стабильным. Они были очень неудобным соперником, но мы оставались стабильными в большинстве ситуаций. Сначала нужно выиграть такой матч, как этот, и нам это удалось», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.