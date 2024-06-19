Кроос: Приятно, что сборная Германии стала вновь радовать свою страну

"Всегда важно подтвердить первую победу. На самом деле очень редко мы выигрываем первые две игры на крупных турнирах. Вы могли заметить, что сегодня победить было куда сложнее, чем в пятницу в матче с Шотландией. Но мы справились с этим и в итоге одержали уверенную победу.