Сборная Швейцарии не смогла обыграть Шотландию на Евро-2024

Шотландцы открыли счет на 13-й минуте. Скотт Мактоминей завершил контратаку своей команды ударом по воротам, но попал в защитника швейцарцев Фабиана Шера, после чего мяч залетел в ворота. Очередной автогол, который стал уже пятым на Евро-2024.

На 26-й минуте швейцарцы смогли восстановить равенство в счете. Защитник Энтони Ролстон допустил грубейшую ошибку при передаче назад на своей половине поля. До мяча первым добрался Джердан Шакири и первым же касанием с левой ноги отправил мяч в «девятку» ворот шотландцев. Через семь минут швейцарцы забили вновь, но гол Эмануэле Ндоя был отменен из-за офсайда.

Шакири стал первым игроком, которому удалось забить на шести крупных турнирах подряд, начиная с чемпионата мира 2014 года. 10 из 32 мячей за сборную Швейцарии он забил на Евро и ЧМ.

Во втором тайме моменты были у обеих команд. Наиболее близки к голу были шотландцы, когда на 67-й минуте Грант Хэнли после подачи со штрафного бил головой по воротам Яна Зоммера, но угодил в штангу. На 82-й минуте Брель Эмболо убежал от шотландских защитников и уверенно реализовал выход один на один, но судейская бригада вновь зафиксировала офсайд. В концовке матча команды обменялись острыми моментами у ворот друг друга, но счет так и остался неизменным.

Сборная Швейцарии упустила шанс сравняться с немцами и осталась на втором месте в группе А. В активе команды Мурата Якина четыре очка. Шотландцы набрали первое очко на этом турнире и поднялись на третью позицию.