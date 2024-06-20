Мануэль Аканджи признан лучшим игроком матча Евро-2024 между Шотландией и Швейцарией | Источник: Getty Images

«Он доминировал в воздухе, хорошо организовывал действия линии обороны сборной Швейцарии и владел мячом, а также был великолепен в построении атак и отдал четыре обостряющих паса», — говорится в заявлении УЕФА.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).