Мануэль Аканджи признан лучшим игроком матча Евро-2024 между Шотландией и Швейцарией

«Он доминировал в воздухе, хорошо организовывал действия линии обороны сборной Швейцарии и владел мячом, а также был великолепен в построении атак и отдал четыре обостряющих паса», — говорится в заявлении УЕФА.
Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).
Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).