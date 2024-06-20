Шакири забивает только красиво! Его супергол лишил Шотландию победы, Швейцария — почти в плей-офф | Источник: Reuters

Группа А пока предсказуема: Германия одержала две подряд легкие победы и первой гарантировала себе место в плей-офф чемпионата Европы, а остальные три сборные пытаются набрать очки в очных встречах.

Швейцария преуспела в стартовом туре: победа над Венгрией существенно повысила шансы команды Мурата Якина на выход в ⅛ финала, и уже в среду она могла забронировать место в плей-офф. Для этого альпийской сборной требовалась победа над Шотландией, которая стартовала хуже всех. На бумаге — очевидные три очка для Швейцарии.

Но футбол, как известно, чуть сложнее математики, поэтому игра сложилась тяжело для обеих сторон. И Якин понимал, что будет трудно, поэтому подготовил очередные тактические сюрпризы. Главный тренер сборной Швейцарии оставил в запасе всех четырех центрфорвардов: Амдуни, Окафор, Дуа и Эмболо начали игру на скамейке, притом что двое последних забили по мячу венграм. Зато в основу вернулся Шакири, который действовал в оттяжке под Варгасом и Ндоем — номинальными вингерами.

Главный тренер шотландцев Стив Кларк тоже встряхнул команду и сделал то, о чем его просили болельщики — передвинул Мактоминея выше и выпустил Гилмора. А еще британцы изменились с игровой точки зрения: если в матче открытия они едва ли не дрожали, то сейчас были раскрепощены и активно начали встречу.

В первой игре шотландцы толком не могли воспользоваться своим фирменным оружием — стандартными положениями. Только в концовке они отквитали один мяч благодаря штрафному и автоголу Рюдигера, но, к примеру, угловые Шотландия не подавала вообще. А в начале матча со Швейцарией оказалось, что за подачи с них отвечает как раз Мактоминей — и это очень странно, ведь хавбек «Манчестер Юнайтед» хорош в штрафной и много забил в отборочном турнире.

Смешно, но с углового Шотландия так и не забила. Со своего. Зато на 13-й минуте реализовала чужой — швейцарцы безобразно разыграли стандарт и позволили британцам убежать в контратаку, венцом которой стал удар все того же Мактоминея. Правда, мяч влетел в ворота Зоммера после срезки Шера.

У Швейцарии на этот раз не работали смещения Эбишера в центр, позволившие ей обыграть Венгрию. Шотландия насытила середину поля, и даже Фройлер с Джакой с трудом справлялись с работой.

К организованности британцев вопросов не было, но команда Стива Кларка оставалась одной из худших на турнире по качеству исполнителей, и Швейцарии Шотландия здесь точно уступает. Это подчеркнула 26-я минута: Ралстон нарушил один из основных постулатов детских школ и отдал неряшливую передачу вслепую по направлению к своим воротам. А Шакири наглядно показал, почему детей учат так не делать: он появился из ниоткуда на свободном пространстве и сходу вколотил мяч в угол с фирменной левой. Сумасшедший гол ветерана сборной Швейцарии, которым он установил сразу два рекорда. Во-первых, до Шакири на Евро еще не забивали футболисты американских команд (Джердан играет за «Чикаго Файр»). Во-вторых, он стал первым, кто отличался на трех последних Евро и на трех последних чемпионатах мира — фантастическая серия!

После этого альпийская команда наконец-то включилась: на 32-й минуте Варгас и Ндой соорудили момент, а затем сам вингер «Болоньи» забил, но гол был отменен из-за офсайда.

В перерыве ни один тренер не стал делать перестановки, да и игра успокоилась. Большую часть второго тайма складывалось впечатление, будто Шотландию и Швейцарию устраивает ничья. И если резоны команды Якина здесь вполне объяснимы, то почему британцы не форсировали игру — вопрос.

На 59-й минуте Ндой упустил еще один супермомент, а Тирни в том же эпизоде оступился и травмировался — партнер Арсена Захаряна по «Реал Сосьедад» покинул поле лишь на носилках.

Только ближе к концу игры шотландцы стали подбираться к голу — например, в одном из моментов Хэнли продавил Шера и попал в штангу, а в другом эпизоде был заблокирован удар Мактоминея в упор. Отличиться могла и Швейцария, игру которой освежили вышедшие на замену форварды: Эмболо забил из офсайда, Амдуни едва не замкнул подачу со штрафного.

В итоге 1:1 — Якин все-таки добился ничьей и наверняка ей рад, ведь Швейцария с высокой долей вероятности попадает в ⅛ финала. Ну, а Шотландия пока сохраняет шансы на продолжение борьбы, но ей обязательно надо обыгрывать Венгрию в заключительном туре.