«Это команда, у которой есть все». Спалетти — о сборной Испании
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти в преддверии матча второго тура группового этапа Евро-2024 поделился мнением о сборной Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти в преддверии матча второго тура группового этапа Евро-2024 поделился мнением о сборной Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
«У Испании есть своя идентичность, она создала школу. Это команда, у которой есть всё: все играют отлично. Мне любопытно, будут ли они прессинговать вратаря, и посмотрим, как мы отреагируем на такое давление. Они выиграли в матче с Хорватией за счёт прессинга и интенсивности. Хорватия отключилась, и испанцы использовали это на максимум. Они провели отличный матч. Мы должны очень быстро усвоить то, как они хотят действовать в каждой игре», — сказал Спаллетти.
Испания и Италия сыграют друг с другом в Гельзенкирхене в четверг, 20 июня. Победитель этой встречи досрочно выйдет в плей-офф Евро-2024. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
В первом туре сборная Испании обыграла Хорватию (3:0), а команда Италии добилась победы над сборной Албании (2:1).