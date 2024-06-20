«Это команда, у которой есть все». Спалетти — о сборной Испании

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CНе начался
тв
16:00СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
19:00ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
22:00ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Группа A
1
Германия
26
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3
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4
Венгрия
20
Группа B
1
Испания
13
2
Италия
13
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
13
2
Словения
11
3
Дания
11
4
Сербия
10
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Франция
13
3
Польша
10
4
Австрия
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
Группа F
1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
00:57 (мск), источник: Sportmail.ru

«Это команда, у которой есть все». Спалетти — о сборной Испании

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти в преддверии матча второго тура группового этапа Евро-2024 поделился мнением о сборной Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Футбол

Евро 2024
Группа B, 20.06.2024, 22:00

Испания-Италия-

«У Испании есть своя идентичность, она создала школу. Это команда, у которой есть всё: все играют отлично. Мне любопытно, будут ли они прессинговать вратаря, и посмотрим, как мы отреагируем на такое давление. Они выиграли в матче с Хорватией за счёт прессинга и интенсивности. Хорватия отключилась, и испанцы использовали это на максимум. Они провели отличный матч. Мы должны очень быстро усвоить то, как они хотят действовать в каждой игре», — сказал Спаллетти.

Испания и Италия сыграют друг с другом в Гельзенкирхене в четверг, 20 июня. Победитель этой встречи досрочно выйдет в плей-офф Евро-2024. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

В первом туре сборная Испании обыграла Хорватию (3:0), а команда Италии добилась победы над сборной Албании (2:1).

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Испания
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Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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