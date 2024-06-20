«Это команда, у которой есть все». Спалетти — о сборной Испании

«У Испании есть своя идентичность, она создала школу. Это команда, у которой есть всё: все играют отлично. Мне любопытно, будут ли они прессинговать вратаря, и посмотрим, как мы отреагируем на такое давление. Они выиграли в матче с Хорватией за счёт прессинга и интенсивности. Хорватия отключилась, и испанцы использовали это на максимум. Они провели отличный матч. Мы должны очень быстро усвоить то, как они хотят действовать в каждой игре», — сказал Спаллетти.