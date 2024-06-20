Шакири повторил уникальное достижение Роналду, Анри и Зидана
Полузащитник сборной Швейцарии Шердан Шакири стал автором уникального достижения на уровне сборных. Об этом сообщает Opta Sports.
Полузащитник сборной Швейцарии Шердан Шакири стал автором уникального достижения на уровне сборных. Об этом сообщает Opta Sports.
32-летний швейцарец сравнял счет в матче с Шотландией (1:1), который стал для него десятым за сборную на крупных турнирах. Шакири стал лишь седьмым игроком в истории, преодолевшим отметку в пять забитых мячей и на чемпионате мира, и на Евро. Ранее это удавалось только Мишелю Платини, Юргену Клинсманну, Зинедину Зидану, Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку.
По числу забитых мячей на чемпионатах мира и Европы Шакири превзошел многих легендарных игроков: Роберто Баджо (9), Робина ван Перси (9), Фернандо Торреса (9), Патрика Клюйверта (8), Руда ван Нистелроя (8), Карима Бензема (7), Уэйна Руни (7), Златана Ибрагимовича (6), Майкла Оуэна (6) и Рауля (6).
Всего на счету Шакири 124 матча за национальную сборную, в которых он забил 32 мяча и сделал 34 голевые передачи. Он является вторым игроком в истории швейцарской сборной по числу сыгранных матчей и четвертым — по количеству забитых мячей.
Сборная Швейцарии занимает второе место в группе А, имея в активе четыре очка. В заключительном туре швейцарцы во Франкфурте сыграют против сборной Германии. Встреча пройдет в воскресенье, 23 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.