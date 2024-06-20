Шакири повторил уникальное достижение Роналду, Анри и Зидана

32-летний швейцарец сравнял счет в матче с Шотландией (1:1), который стал для него десятым за сборную на крупных турнирах. Шакири стал лишь седьмым игроком в истории, преодолевшим отметку в пять забитых мячей и на чемпионате мира, и на Евро. Ранее это удавалось только Мишелю Платини, Юргену Клинсманну, Зинедину Зидану, Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку.

По числу забитых мячей на чемпионатах мира и Европы Шакири превзошел многих легендарных игроков: Роберто Баджо (9), Робина ван Перси (9), Фернандо Торреса (9), Патрика Клюйверта (8), Руда ван Нистелроя (8), Карима Бензема (7), Уэйна Руни (7), Златана Ибрагимовича (6), Майкла Оуэна (6) и Рауля (6).

Всего на счету Шакири 124 матча за национальную сборную, в которых он забил 32 мяча и сделал 34 голевые передачи. Он является вторым игроком в истории швейцарской сборной по числу сыгранных матчей и четвертым — по количеству забитых мячей.