Игрок сборной Украины рассказал о разговоре без тренера в раздевалке после матча Евро-2024

«То, что было на высоких тонах, — это 100 процентов. То, о чём мы говорили в раздевалке после матча, останется в раздевалке. Я говорю, самое главное — о том, что сказали в раздевалке, всем нужно подумать и сделать правильные выводы.



Я считаю, что у нас есть очень опытные футболисты, которые могут помочь молодым игрокам. У них уже есть опыт, Ярмоленко уже четвёртый Евро играет. От капитана, от ребят уже опытных мы услышали много добрых слов, скажем так», — сказал Малиновский на пресс-конференции.