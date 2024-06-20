Блогер из Швеции рассказала о неприятной встрече с Криштиану Роналду

«Думаю, менеджер Роналду был немного влюблён в мою подругу, поэтому они пригласили нас выпить в отель “Беверли-Хиллз”. У нас не получилось хорошо поговорить. Мы собирались заказать что-нибудь попить, а потом Роналду сказал, что будет только воду, потому что хочет сохранить свои кубики пресса. Тогда я подумала, что нам не о чем говорить», — приводит слова Йозефсон The Sun.