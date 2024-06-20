Шакири объяснил, как забил невероятный гол в ворота Шотландии на Евро-2024 | Источник: Getty Images

«Я увидел, что вратарь вышел далеко, и подумал про себя: давай же, бей сейчас. Конечно, это был очень важный гол. И столь же красивый», — приводит слова Шакири пресс-служба УЕФА.

Отметим, что Шакири, забив гол в ворота Шотландии, стал единственным среди европейцев, кто отличился на каждом крупном турнире среди сборных начиная с чемпионата мира в 2014 году.