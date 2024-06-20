Тренер сборной Испании оценил уровень Италии перед матчем Евро-2024

«Они участвуют во всех международных соревнованиях. Испания — Италия — это классическая игра, она легко может стать финалом. У них отличные игроки, отличный тренер и настоящая футбольная культура. Одна из величайших национальных сборных. Я уверен, что это будет великолепное зрелище и отличная игра. Это будет битва, достойная этого соревнования. Мы сделаем всё возможное, чтобы победить», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.