Рабьо рассказал о взаимодействии с Канте в составе сборной Франции на Евро-2024

«Инструкции, которые мы получили, заключаются в том, чтобы поначалу не слишком сильно проецировать себя, а больше заниматься отбором мяча для подачи атакующим игрокам. Мне нравится идти вперёд, и я смог сделать это во время матча. Но тренер просит нас оставаться в безопасности. С Канте задачи были хорошо распределены, и мы были эффективны в восстановлении. В целом мы провели очень хорошую игру», — приводит слова Рабьо RMC.