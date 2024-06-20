Нойер: Германия всегда фаворит Евро

«Победа очень и очень важна. Нам очень хотелось подтвердить свой успех первого матча. Прошлое показало, что играть против Венгрии и вторую групповую игру турнира непросто. Вот почему мы так рады, что в Штутгарте мы провели такой доминирующий галоп и уверенно победили.



Атмосфера отличная, стадионы полные, атмосфера хорошая. Я рад, что турнир проходит дома. Германия всегда является фаворитом, но нам есть, над чем поработать. Следующий групповой соперник — самая сложная групповая игра. Мы хотим сохранить импульс и в последней игре. Как команда мы уже пропустили гол от Шотландии. Цифра 0 сзади сегодня еще важнее», — цитирует Нойера DFB.