Швайнштайгер пошутил, комментируя сюжет о подарке сыну Роналду

Перед трансляцией матча сборных Португалии и Чехии на Евро-2024 (2:1) на одном из телеканалов показали сюжет со дня рождения сына Роналду Криштиану младшего. На видео подруга Роналду Джорджина Родригес поздравляет сына футболиста и выносит подарки. В этот момент Швайнштайгер обратил внимание на то, что «в кадре есть кое-что интересное».

Его соведущая Эстер Седлачек восприняла эту фразу как комплимент в адрес пышных форм Джорджины. «Ох, Басти!» — произнесла она.

Швайнштайгер отшутился и оправдал свой комментарий тем, что Криштиану-младший был одет в розовую форму сборной Германии, хотя его отец выступает за Португалию. «А вы куда смотрели?» — удивился Швайнштайгер, отвечая соведущей.

Ранее стало известно, что гостевая футболка сборной Германии розового цвета стала самой продаваемой в истории национальной команды. Немецкий футбольный союз подтвердил, что комплект побил рекорд по количеству проданных выездных футболок за всю историю с момента презентации и до начала чемпионата Европы.