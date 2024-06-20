Играл с Карлсеном и опередил Гейтса: в сборной Англии выступает фанат шахмат

Стал играть в шахматы из-за дождя

В поездки на крупные турниры и сборы футболисты всегда берут с собой чемодан с личными вещами. Кто-то возит ноутбук, а кто-то не может отправиться в путь без удобной подушки для полетов. В сумке Трента Александера-Арнольда всегда находится место для шахматной доски. Защитник «Ливерпуля» увлекся этой игрой еще в детстве и не забросил ее после старта карьеры в большом футболе.

Трент признавался, что родители уделяли большое внимание образованию своих детей и хотели, чтобы они развивались в разных направлениях. Поэтому после футбольных тренировок отец будущего защитника сборной Англии учил его играть в шахматы. Позже к их играм подключились братья Александера-Арнольда, ребята стали играть друг с другом.

«Когда на улице был дождь, родители не отпускали нас пинать мяч на улицу. Поэтому мы с братьями садились дома у шахматной доски и начинали играть. Сейчас трудно найти людей моего возраста, которые увлекаются шахматами, особенно среди футболистов», — вспоминал Трент.

Когда Александер-Арнольд оказался в молодежной команде «Ливерпуля», то все же смог найти там единомышленника. Тренер часто оставался после тренировок, чтобы поиграть в шахматы с нападающим Беном Вудберном. Защитник побеждал гораздо чаще, за что получил прозвище — «гроссмейстер из Мелвуда». Именно в этом месте располагался тренировочный комплекс футбольного клуба.

Трент находит много общего у футбола и шахмат. По мнению защитника, в обоих видах нужно уметь предугадывать, каким будет следующее действие соперника. А главным различием игрок называет то, что в шахматах у спортсменов гораздо больше времени для размышления.

«И в футболе, и в шахматах нужно оценивать атаки соперника и в это же время внимательно следить за своей обороной. В шахматах я должен думать наперед и просчитывать ходы соперника. Также я действую и в футболе. Перед тем, как я получу мяч, я уже продумываю, что буду с ним делать дальше. Но нужно понимать, что в футболе все меняется молниеносно. Если ты опустил голову и тут же ее поднял, то перед тобой будет уже другая картина», — объяснял Александр-Арнольд.

Футболист продержался против чемпиона мира по шахматам дольше Билла Гейтса

Трент рассказал о своем хобби в первом же большом интервью, которое он дал после начала игры за основной состав «Ливерпуля». Этот факт быстро растиражировали местные СМИ, которые помогли организовать самую памятную партию в жизни футболиста.

В 2018 году Александер-Арнольд сыграл с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Спонсором мероприятия выступила «Лаборатория Касперского», которая использовала этот матч для теста одной из своих технологий. Специальная программа отслеживала взгляд норвежца, а Трент получал эту информацию. Однако эта хитрость никак не помогла футболисту.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3JaTgnEx9wQ?si=Fa3VOLucv70R4fmo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник «Ливерпуля» уступил Карлсену, продержавшись всего 17 ходов. Этот результат, кстати, оказался лучше, чем у Билла Гейтса. Основатель Microsoft успел провести всего 9 ходов до завершения партии с норвежским гроссмейстером. После игры Магнус отметил, что у футболиста «есть талант, но ему еще многому предстоит научиться».

«Матч с Магнусом открыл мне глаза. Я увидел, как много нужно работать, чтобы стать великим шахматистом. Я еще раз убедился в том, как много общего между нашими видами спорта. Футбол и шахматы могут показаться противоположностями, но в современном виде они похожи», — делился Александр-Арнольд эмоциями после игры с Карлсеном.