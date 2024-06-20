Его родители шли пешком через Сахару, а брат так и не дождался вызова в сборную Испании. Нико Уильямс обязательно зажжет на Евро

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
16:00Словения1Сербия1
Группа CНе начался
тв
19:00ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
22:00ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Франция
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3
Польша
10
4
Австрия
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
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1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
18:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Его родители шли пешком через Сахару, а брат так и не дождался вызова в сборную Испании. Нико Уильямс обязательно зажжет на Евро

И уедет в топ-клуб наконец.

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Сборная Испании традиционно приехала на большой турнир одним из главных фаворитов. Хотя бы в первую пятерку претендентов эта команда входит всегда, если речь про последние лет 15−20. Первый тур текущего Евро подтвердил статус испанцев — победили хорватов 3:0. Возможно, именно по игре такого перевеса и не было, но класс определяется как раз умением забирать свое, даже когда все не так очевидно.

Футбол

Евро 2024
Группа B, 20.06.2024, 22:00

Испания-Италия-

Де ла Фуэнте привез в Германию невероятно качественный состав. Здесь нет суперзвезд уровня Беллингема или Мбаппе, но это вопрос пиара, а давать результат на поле у Луиса могут очень многие. Претендент на «Золотой мяч» Родри, третий бомбардир в истории чемпионатов Европы Мората, стабильный и будто помолодевший Карвахаль, талантище Ямаль и остальные — все как на подбор.

В столь мощной компании непросто заслужить место в основе. Например, один из лучших игроков прошедшего евросезона Алекс Гримальдо с Хорватией так и не вышел. От этого только повышается ценность наличия в старте молодых ребят. Таких, как 21-летний Нико Уильямс.

Источник: Соцсети

Четыре тысячи километров по раскаленной пустыне

По истории его семьи можно снимать сериал в жанре триллера. Или приключенческий боевик. Родители Уильямса бежали из Ганы в 1993 году, когда его мать была беременна старшим из братьев — Иньяки. Причиной стала гражданская война в Либерии, в которой родная страна семьи принимала активное участие. План был такой: любым способом добраться до границы с Испанией и пересечь ее.

Сначала Феликс и Мария в компании еще 40 человек уселись в грузовик и преодолели на нем совсем небольшую часть маршрута. Дальше — пешком. По раскаленной пустыне. Босиком. Многие умирали по дороге, и их хоронили прямо на месте. Отец Нико тогда навсегда потерял чувствительность стоп. Кошмар и ужас, если коротко.

Неоднократно путников разводили на деньги, которых и так почти не было, — обещали подбросить до конкретной точки, но выталкивали из машины за десятки километров до. Родители Нико справились, оставив позади четыре тысячи километров. Правда, спасительный город Мелилья встретил не так, как ожидалось.

Африканцы перелезли через стену на границе и тут же оказались арестованными. В Испании семье наконец попались добрые люди, им помогли. Сначала какой-то юрист объяснил, как избежать тюрьмы, и по связям отправил в Бильбао. Уильямсы годами пытались найти этого человека. Безуспешно.

В Стране Басков Феликса и Марию встретил священник Иньяки Мардонес. Как вы понимаете по имени, его помощь была до такой степени громадной, что младенца, родившегося через месяц, назвали так же. Мардонес организовал беженцам жилье, порекомендовал врача для контроля беременности и уладил вопросы с документами.

Источник: Reuters

Старший брат — легенда Бильбао

Сыновья долго не были в курсе прошлого их родителей. Иньяки обо всем рассказали, когда ему исполнилось 19 лет. Берегли психику. Кстати, любовь к футболу старшему Уильямсу тоже привил Мардонес! Он же купил пацану первую футболку «Атлетика». Ребенок вырос, стал вторым в истории клуба темнокожим футболистом и превратился в реальную легенду Бильбао с 421 матчем.

Когда весной 2021-го дебютировал Нико, для аудитории он был просто братом Иньяки. Все начало меняться через полтора года, когда младший в период с третьего по седьмой тур ла лиги, то есть за четыре игры, сделал 3+3. Ну, а совсем прорывным стал сезон-2023/24: 14 ассистов в чемпионате, 3+5 за восемь матчей победного Кубка Испании. Ну и сам трофей, собственно. Первый за 40 лет.

Нико, в отличие от брата, играет за взрослую сборную Испании. Иньяки однажды вызывался на товарняк в далеком 2016 году, но до официальных матчей так и не дошло. В 2022 году он решил выступать за Гану — историческую родину семьи. Тогда же Нико впервые получил вызов от Луиса Энрике. С тех пор младший уже 15 раз сыграл за национальную команду, включая все четыре матча чемпионата мира в Катаре, и забил два мяча, а старший отличился всего раз за 17 выходов.

Источник: Reuters

Очевидно, потенциал молодого алмаза велик. За Нико уже пришли «Реал» и «Барселона». Мадрид хотел ухватить его бесплатно и получил мгновенный отказ — Уильямс предан «Атлетику», что доказал продлением контракта до 2027 года. А вот с Каталонией игрока связывают все активнее. Вероятно, классная игра на Евро может убедить Лапорту задействовать еще пару рычагов и найти необходимые средства, чтобы отправить в Бильбао сумму отступных — около 60 миллионов евро.

Судя по всему, вингер так и будет начинать матчи чемпионата с первых минут. Он быстрый, техничный, взрывной. Нико классно бьет и, кажется, вообще не устает. Ну это у них семейное, у Иньяки ведь рекорд по матчам чемпионата Испании подряд — 251 (шесть лет не пропускал!). Ремейк полуфинала предыдущего континентального первенства — идеальные смотрины. На клубном уровне Нико прошедшим сезоном вопросов не оставил, теперь пора показать себя и в сборной.

Автор: Трофим Гондюреев

Испания
3:0
Первый тайм: 3:0
Хорватия
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