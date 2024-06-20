Болельщиков из РФ не хотели пропускать на Евро с флагами страны

На входе на стадион россиян попросили сдать флаги страны, мотивировав это тем, что флаг представляет сборную, не играющую в матче. Болельщики вышли из положения, перевернув флаги, и работники «Альянц-Арены» приняли их за сербов.

«Мы сделаем все возможное, чтобы победить Словению. Мы не собираемся выходить на этот матч, думая о каком-то другом результате. Это будет хорошая атмосфера, и это приятно. Это будет очень хороший матч, и я с нетерпением его жду, но наша цель — победить. Мы все знаем, что принесёт нам победа в этой игре. Все мотивированы. Они будут полностью готовы ответить на вызовы, которые принесет Словения», — сказал главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович.