Болельщиков из РФ не хотели пропускать на Евро с флагами страны
Российские болельщики проявили находчивость и перевернули флаги — и их пропустили через другой вход, приняв за фанатов из Сербии.
Российские болельщики проявили находчивость и перевернули флаги — и их пропустили через другой вход, приняв за фанатов из Сербии.
Как сообщает ТАСС, четыре российских болельщика с национальными флагами пытались пройти на стадион для посещения матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии между сборными Словении и Сербии.
На входе на стадион россиян попросили сдать флаги страны, мотивировав это тем, что флаг представляет сборную, не играющую в матче. Болельщики вышли из положения, перевернув флаги, и работники «Альянц-Арены» приняли их за сербов.
20 июня сборная Сербии в Мюнхене проводит матч второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Словении. Встреча начнется в 16 часов по московскому времени. В первом матче сербы уступили англичанам со счетом 0:1, а словенцы завершили вничью игру против сборной Дании.
«Мы сделаем все возможное, чтобы победить Словению. Мы не собираемся выходить на этот матч, думая о каком-то другом результате. Это будет хорошая атмосфера, и это приятно. Это будет очень хороший матч, и я с нетерпением его жду, но наша цель — победить. Мы все знаем, что принесёт нам победа в этой игре. Все мотивированы. Они будут полностью готовы ответить на вызовы, которые принесет Словения», — сказал главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович.