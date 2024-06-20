Болельщиков из РФ не хотели пропускать на Евро с флагами страны

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа C2-й тайм
тв
16:00Словения0Сербия0
Группа CНе начался
тв
19:00ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
22:00ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
26
2
Швейцария
24
3
Шотландия
21
4
Венгрия
20
Группа B
1
Испания
13
2
Италия
13
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
13
2
Словения
11
3
Дания
11
4
Сербия
10
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Франция
13
3
Польша
10
4
Австрия
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
Группа F
1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
16:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщиков из РФ не хотели пропускать на Евро с флагами страны

Российские болельщики проявили находчивость и перевернули флаги — и их пропустили через другой вход, приняв за фанатов из Сербии.

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Источник: Sport24

Как сообщает ТАСС, четыре российских болельщика с национальными флагами пытались пройти на стадион для посещения матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии между сборными Словении и Сербии.

На входе на стадион россиян попросили сдать флаги страны, мотивировав это тем, что флаг представляет сборную, не играющую в матче. Болельщики вышли из положения, перевернув флаги, и работники «Альянц-Арены» приняли их за сербов.

20 июня сборная Сербии в Мюнхене проводит матч второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Словении. Встреча начнется в 16 часов по московскому времени. В первом матче сербы уступили англичанам со счетом 0:1, а словенцы завершили вничью игру против сборной Дании.

«Мы сделаем все возможное, чтобы победить Словению. Мы не собираемся выходить на этот матч, думая о каком-то другом результате. Это будет хорошая атмосфера, и это приятно. Это будет очень хороший матч, и я с нетерпением его жду, но наша цель — победить. Мы все знаем, что принесёт нам победа в этой игре. Все мотивированы. Они будут полностью готовы ответить на вызовы, которые принесет Словения», — сказал главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович.

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ФРГ
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Нидерланды
Нидерланды
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СССР
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ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
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Турция
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