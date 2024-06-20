Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
16:00Словения1Сербия1
Группа CНе начался
тв
19:00ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
22:00ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
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Группа FНе начался
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1/8 финалаНе начался
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17:55 (мск), источник: Sports

Англия Саутгейта — восторг. Я просто неправильно ее понимал

Монолог Дениса Качанова.

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— Сила же в результате?

— В результате — слабость. Да, он важен. Но если можешь похвастаться только им, а не процессом по пути к достижению, то, скорее всего: а) тебе просто повезло; б) ты получил это по наследству/блату; в) ты все украл.

Ничего из этого в полной мере не подходит Англии Гарета Саутгейта на Евро-2024. У нее решают не случайные рикошеты и нелепые ошибки соперников. У нее нет опыта великих побед, а от предыдущих тренеров не осталось никакого багажа. Она слишком многое позволяет соперникам (пока только сербам), чтобы считать это классической футбольной кражей.

Англия Саутгейта — не о результате, а о стиле. Матч с Сербией убедил в этом, хотя раньше такое было страшно даже помыслить. Кто считает, что эта команда делает все ради результата, ничего не понимает либо в троллинге, либо в джентльменстве. И уж точно ничего не понимает в постмодерне.

Англия Саутгейта — искусство деконструкции, на которое не решался ни Квентин Тарантино, ни Рене Магритт, ни Милорад Павич, ни Джулиан Барнс, ни Курт Воннегут, ни Стюарт Ли, ни Кауфман (что Чарли, что Энди).

Источник: Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images

Начало матча с сербами — англичане смотрят свысока на соперника и не отдают мяч: владение 90/10 в первые 13 минут. Затем они забивают, создают еще пару мини-моментов, показывая: «Мы можем». А потом отдают мяч сопернику (футбол — игра джентльменов все-таки) и предлагают: «Теперь покажите, что можете вы». И ничего не получают в ответ: 78/22 по владению в пользу сербов за последние 13 минут первого тайма, а по ударам 0:0.

Во втором тайме Англия идет еще дальше: стоит у своей штрафной, мяч у Сергея Милинковича-Савича в центре поля — его никто не встречает. Что он делает? Конечно, отдает разрезающую передачу на 30 метров в зону, куда никто даже не думал бежать. Деклан Райс, очевидно, вдохновившись героем Евро-2008 Романом Адамовым, выбивает мяч в аут у своей штрафной, причем не в панике от прессинга сербов, а спокойно — будто поддерживая принцип фэйр-плей.

Но никто не травмировался: Англия просто троллит, смеется в лицо сопернику, который даже в такой ситуации не может ничего создать. Причем у англичан не безупречная оборона, которая не подпускает к воротам: 20:16 в пользу сербов по касаниям в чужой штрафной, но ничего опасного.

Ударом Кейна в перекладину англичане еще раз напоминают: мы можем включиться в любой момент. А до этого через короткий пас и активное движение всех игроков выходят из обороны в контратаку — она заканчивается ударом Кейна в судью Даниэле Орсато. Мы и так можем, но не будем. И не потому, что мы такие сильные и высокомерные, и даже не потому, что вы (в данном случае сербы) такие слабые. А потому что футбол сборных не заслуживает большего.

Джуд Беллингем в борьбе с сербом Неманьей Гуделем | Источник: Reuters

Саутгейт — это Комедиант из «Хранителей». Персонаж, который вывернул нашу любимую игру наизнанку. «Изуродовал», — возмутятся одни. «Деконструировал», — скажут другие. И те, и те будут правы. Саутгейт играет с нашими ожиданиями, как великий постмодернист. Но не футбольный, как Тиаго Мотта, а философский:

● Трент Александер-Арнолд — лучший плеймейкер сборной, и вы хотели бы видеть его в центре поля? Пожалуйста, но он будет отдавать меньше передач, чем Джуд Беллингем, теоретически главного адресата передач Трента, и меньше Райса, который вроде как должен разгружать ТАА в центре. Продвигающих передач будет больше у Кайла Уокера, играющего на родной позиции Трента справа в обороне — неужели не весело?

● Харри Кейн — лучшая пасующая девятка в истории? Окей, он будет опускаться в глубину, только получать там мяч не обязательно: с Сербией первое касание Кейна случилось на 17-й минуте — из 22 игроков он последний, кто коснулся, и это в период 80−90-процентного владения Англии. За матч у вашей лучшей пасующей девятки — 12 передач.

Гарри Кейн | Источник: Reuters

● Джуда вы полюбили в «Реале» за рывки в штрафную? Вот вам гол Сербии — он по-прежнему умеет это. Понравилось? А теперь попробуйте полюбить Беллингема, который вступает в борьбу у своей штрафной чаще Райса и никогда не оказывается выше Кейна.

● Фил Фоден — вы ждете от него смещений с фланга в опорную зону и насыщение штрафной, как было в лучший сезон за «Сити»? Что ж, бойтесь своих желаний и лучше их формулируйте: он будет искать мячи в опорной зоне и штрафной — но в своих.

То есть в сборной Англии (да и в любой другой) вроде бы те же люди, что и в клубах, но на деле это ненастоящий Кейн, Джуд, Райс, Фоден, а их симулякры. Потому что сборные лишь стилизуются под клубный футбол.

● Букайо Сака — ооооо, вот это самое интересное: для него действительно (без ухмылки) будут создавать изоляции, и он будет обыгрывать один в один — это напоминание миру, что рисовать-то реалистичные портреты я умею, придумывать логичные развязки могу, с правилом операторской «восьмерки» в диалогах знаком, но вы запомните другое.

Потому что неважно, что хотел сказать автор — он умер, как только закончил говорить. Дальше пространство интерпретаций, комментариев, лайков и дизлайков — это они определяют смысл произведения.

(Закончить здесь было бы изящно… но нет.).

Источник: Reuters

Англию Саутгейта невозможно победить, как невозможно победить в батле Гнойного. Он, конечно, может проиграть по очкам (а Англия может вылететь), но потому что сам так решил: не написал или не выучил текст, напился или просто стебется над беспомощностью оппонента и абсурдностью мероприятия в целом.

«Уже на Версусе батлит Райтраун?» = уже на Евро играют грузины (если убрать иронию — здорово, что попали, играют ярко).

Футбол сборных, если не мертв, то при смерти — если ему суждено умереть под камерами, Саутгейт решил быть автоматом, стреляющим в Брэндона Ли.

Во время загрузки произошла ошибка.

И самое смешное, что все это происходит на турнире, где почти все сборные пытаются играть как клубы: их тренеры внедряют сложные тактические идеи с ложными ролями, высоким прессингом, шаблонной структурой владения 3−2−5, как почти у всех доминирующих команд. А Саутгейт просто угарает с них — лысых, но не карлиц, а шарлатанов.

(Еще один хороший момент для последней точки… но снова нет.).

Источник: Reuters

Англия на Евро-2024 — символ краха метанарративов и больших проектов, которыми раньше считались сборные.

Это великое, хотя — как и положено в постмодерне — отрицающее всеми действиями и бездействиями свое величие, притворяясь чем-то скучным и хихикая в душе. Но характер этого величия не такой, как у Испании 2008−12-го или Нидерландов с Германией 1970-х, не такой, как у Венгрии 50-х — в такое величие легко влюбиться. В Англию Саутгейта — невозможно. Она не вызывает симпатию, вместо этого провоцирует боль, обнажает болезнь. А еще в любой момент она может выдать игру, на которую вы и рассчитывали от команды с таким составом, но выдать ее, когда вы уже перестали и даже не стали смотреть. Опять же, играя с восприятием и ожиданиями.

Саутгейт увидел истинное лицо футбола сборных XXI века и решил стать его кривым зеркалом. Никто не видит этой иронии, поэтому Гарет так одинок.

У постмодерниста нет цели, только путь. Но если зрителям она нужна, для Англии пусть будет такая: победить на Евро с минимальным количеством ударов, превратив футбол в гольф — неплохо бы уложиться в 50 (семь в среднем за игру). С Сербией было 5.

Автор: Денис Качанов

Сербия
0:1
Первый тайм: 0:1
Англия
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