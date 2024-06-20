Саутгейт назвал игру сборной Англии несексуальной без Фодена
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал влияние на игру команды полузащитника Фила Фодена. Об этом сообщает The Sun.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал влияние на игру команды полузащитника Фила Фодена. Об этом сообщает The Sun.
«Без вклада Фила, без его работы с мячом… Я знаю, как это прозвучит, но выглядит такая игра не самой сексуальной. И я не думаю, что без него мы бы выиграли у Сербии. Фил проделал невероятную работу для команды», — сказал Саутгейт.
В первом туре группового этапа Евро-2024 сборная Англии одержала минимальную победу над Сербией (1:0). Фоден вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями.
Сегодня команда Гарета Саутгейта во Франкфурте сойдется со сборной Дании. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.