Саутгейт назвал игру сборной Англии несексуальной без Фодена

«Без вклада Фила, без его работы с мячом… Я знаю, как это прозвучит, но выглядит такая игра не самой сексуальной. И я не думаю, что без него мы бы выиграли у Сербии. Фил проделал невероятную работу для команды», — сказал Саутгейт.