Сербия на 95-й минуте вырвала ничью в матче со Словенией
Сборная Сербии сыграла вничью со сборной Словении (1:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Сборная Сербии сыграла вничью со сборной Словении (1:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Встреча проходила в Мюнхене. В первом тайме команды создали несколько опасных моментов, но открыть счет никто не сумел. Самый явный момент был у словенцев, когда Тими Элшник на 37-й минуте пробил в штангу ворот сербской сборной.
После перерыва Словения увеличила давление на ворота Предрага Райковича, что в итоге привело к голу. На 69-й минуте Элшник ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где Жан Карничник опередил Сергея Милинковича-Савича и поразил ворота.
Уже в ответной атаке сербы могли сравнять счет, но мяч после удара Александара Митровича с близкого расстояния угодил в перекладину.
Дело шло к первой в истории победе Словении в истории Евро, но сербов спас угловой в самом конце игры — Лука Йович с подачи Ивана Илича головой отправил мяч в сетку ворот Яна Облака. Взятие ворот произошло ровно в тот момент, когда закончилось добавленное арбитром время.
Сербия набрала первые очки на турнире, но пока замыкает турнирную таблицу группы С. В активе словенцев на один балл больше — они идут на второй строчке. Сегодня в 19:00 (мск) состоится еще один матч в этой группе: Англия сыграет с Данией.
В заключительном туре сербы в Мюнхене сыграют со сборной Дании, а словенцы в Кельне сойдутся с финалистами предыдущего Евро — сборной Англии. Обе встречи пройдут в воскресенье, 23 июня.