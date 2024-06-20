Сербия на 95-й минуте вырвала ничью в матче со Словенией

Встреча проходила в Мюнхене. В первом тайме команды создали несколько опасных моментов, но открыть счет никто не сумел. Самый явный момент был у словенцев, когда Тими Элшник на 37-й минуте пробил в штангу ворот сербской сборной.

После перерыва Словения увеличила давление на ворота Предрага Райковича, что в итоге привело к голу. На 69-й минуте Элшник ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где Жан Карничник опередил Сергея Милинковича-Савича и поразил ворота.

Уже в ответной атаке сербы могли сравнять счет, но мяч после удара Александара Митровича с близкого расстояния угодил в перекладину.

Дело шло к первой в истории победе Словении в истории Евро, но сербов спас угловой в самом конце игры — Лука Йович с подачи Ивана Илича головой отправил мяч в сетку ворот Яна Облака. Взятие ворот произошло ровно в тот момент, когда закончилось добавленное арбитром время.

Сербия набрала первые очки на турнире, но пока замыкает турнирную таблицу группы С. В активе словенцев на один балл больше — они идут на второй строчке. Сегодня в 19:00 (мск) состоится еще один матч в этой группе: Англия сыграет с Данией.