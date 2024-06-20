Дания — Англия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Команды будут играть на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Португалия). Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч.

Дания: Шмейхель, Андерсен, Кристенсен, Вестегор, Кристиансен, Мехле, Хёйберг, Юльманн, Эриксен, Винд, Хойлунд.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Райс, Александер-Арнольд, Фоден, Беллингем, Сака, Кейн.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы сборная Дании сыграла вничью со Словенией со счётом 1:1, а национальная команда Англии победила Сербию — 1:0.