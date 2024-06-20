Сербия вернулась, когда с ней уже все попрощались! Безумная развязка на последних секундах

Эти команды по-разному начали Евро-2024. Сербия совсем без шансов проиграла Англии. Минимальный счёт — 0:1 — не должен никого смущать. Команда Драгана Стойковича не создала ни одного реального момента, терялась при прессинге и в основном перекатывала мяч в центре поля. Помимо того, что отбивалась от резких выпадов соперника. А вот Словения преподнесла мини-сенсацию. Она быстро пропустила от Дании, но потом стала органично напрягать соперника. На финише второго тайма и вовсе зажала датчан на их половине. Это привело к голу и ничьей, которая позволила словенцам рассчитывать на место в плей-офф.

Футбол Евро 2024 Группа C, 20.06.2024, 16:00 Словения 1 Сербия 1

Понятно, что сербы никак не могли быть довольны раскладами после 1-го тура, в отличие от соперника. От Стойковича требовали изменений в составе. И он их сделал. Например, на Словению выпустил в основе капитана Душана Тадича, который после Англии заявил, что должен начинать матчи в старте. Плюс тренер не мог рассчитывать на Филипа Костича — тот получил тяжёлую травму. И оставил в запасе Сергея Милинковича-Савича — один из лидеров команды, очевидно, провалил первую встречу.

Казалось, это должно было привести к положительным изменениям. Но уже на первых минутах мы увидели словно продолжение матча с Англией. Когда одни перекатывали мяч в основном между защитниками, а другие атаковали и создавали моменты. Словенцы могли открыть счёт уже на четвёртой минуте: Млакар остался совсем один на краю штрафной и классно запустил мяч в дальний. Райкович спас. Оборона сербов в очередной раз показала, что выполнять свои прямые обязанности с новым соперником не собирается. Как следствие — куча свободных зон, которыми пользовались словенцы.

Читайте также Сербия на 95-й минуте вырвала ничью в матче со Словенией

Да, до опасных моментов дело доходило редко, но примерно на 15-й минуте команда Матьяжа Кека даже забрала себе контроль и территорию. Сербы выглядели совсем беспомощными. И только во второй части тайма немного пришли в себя. Там и неплохой удар Влаховича головой, и перспективная подача Тадича. Но парадокс в том, что к голу всё равно были ближе словенцы: Элшник на 37-й минуте запустил мяч точно в штангу, а на добивании чуть не повезло его партнёру.

Сербия и правда играла так, словно результат ей был не нужен. Парни вышли просто насладиться атмосферой. В перерыве Стойкович поменял защитника с жёлтой и ещё явно добавил мотивации. Команда здорово начала второй тайм: Митрович вылетал на Облака, который спас, а потом Бийол чуть не срезал в свои ворота. Давления стало больше, темп вырос, но с моментами всё ещё было тяжело. Словенцы не изменили себе: компактно оборонялись и ждали шанса. На 58-й минуте — первый выход, когда Шешко классно пробил примерно с 20 метров под перекладину.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249091&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А через 10 минут — второй, который уже закончился голом. Вновь провал в обороне, Элшник оказался совсем один на левом фланге и выполнил зрячий прострел на дальнюю. А там замыкал Карничник — защитник, собственно, и начавший эту атаку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249092&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нет, Сербия не включилась. Им всё ещё было не особо интересно. Супершанс вновь упустил Митрович, попавший в в перекладину. Однако вся остальная игра — предсказуемые навесы, не приводящие ни к чему. Стойкович грустно сидел на корточках, делал замены, но понимал всю бессмысленность происходящего.

Навал организовать всё-таки удалось. Правда, до самой последней добавленной минуты всё это выглядело бестолково. Пока сербы не заработали последний угловой. Навес — и низкорослый Йович даже без прыжка переправил мяч в сетку. Сербы чудом спаслись. И сохранили шансы на выход в плей-офф.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249094&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь Сербии в последнем туре необходимо побеждать датчан. У Словении ситуация сложнее — их ждёт матч с Англией, где необходимо набирать как минимум одно очко, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф.