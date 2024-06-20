Испанскую лестницу в Риме украсила огромная футболка сборной Италии
На Испанской лестнице в Риме растянули огромную футболку сборной Италии.
На Испанской лестнице в Риме растянули огромную футболку сборной Италии.
Технический спонсор итальянской сборной изготовил 15-метровое полотно в виде домашней футболки сборной Италии, которое украсило одну из главных достопримечательностей Рима. Фотографии были опубликованы в социальных сетях с подписью: «Шедевр в самом сердце Рима».
Таким образом сборная Италии потроллила испанцев перед очной встречей на Евро, накрыв в день матча знаменитую Испанскую лестницу футболкой «Скуадры Адзурры».
Испанская лестница или лестница Тринита-дей-Монти является одним из самых известных сооружений позднего римского барокко. Свое название она получила название благодаря расположению рядом с посольством королевского дома Испании.
Сборные Италии и Испании сыграют друг с другом сегодня в Гельзинкирхене. Победитель этого матча обеспечит себе первое место в группе В и досрочный выход в плей-офф. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.