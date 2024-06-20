Испанскую лестницу в Риме украсила огромная футболка сборной Италии

Источник: Соцсети

Технический спонсор итальянской сборной изготовил 15-метровое полотно в виде домашней футболки сборной Италии, которое украсило одну из главных достопримечательностей Рима. Фотографии были опубликованы в социальных сетях с подписью: «Шедевр в самом сердце Рима».

Таким образом сборная Италии потроллила испанцев перед очной встречей на Евро, накрыв в день матча знаменитую Испанскую лестницу футболкой «Скуадры Адзурры».

Источник: Соцсети

Испанская лестница или лестница Тринита-дей-Монти является одним из самых известных сооружений позднего римского барокко. Свое название она получила название благодаря расположению рядом с посольством королевского дома Испании.