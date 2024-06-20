Испанскую лестницу в Риме украсила огромная футболка сборной Италии

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
16:00Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
19:00Дания1Англия1
Группа BНе начался
тв
22:00ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
26
2
Швейцария
24
3
Шотландия
21
4
Венгрия
20
Группа B
1
Испания
13
2
Италия
13
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
13
2
Словения
22
3
Дания
11
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Франция
13
3
Польша
10
4
Австрия
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
Группа F
1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
19:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Испанскую лестницу в Риме украсила огромная футболка сборной Италии

На Испанской лестнице в Риме растянули огромную футболку сборной Италии.

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Источник: Соцсети

Технический спонсор итальянской сборной изготовил 15-метровое полотно в виде домашней футболки сборной Италии, которое украсило одну из главных достопримечательностей Рима. Фотографии были опубликованы в социальных сетях с подписью: «Шедевр в самом сердце Рима».

Таким образом сборная Италии потроллила испанцев перед очной встречей на Евро, накрыв в день матча знаменитую Испанскую лестницу футболкой «Скуадры Адзурры».

Источник: Соцсети

Испанская лестница или лестница Тринита-дей-Монти является одним из самых известных сооружений позднего римского барокко. Свое название она получила название благодаря расположению рядом с посольством королевского дома Испании.

Сборные Италии и Испании сыграют друг с другом сегодня в Гельзинкирхене. Победитель этого матча обеспечит себе первое место в группе В и досрочный выход в плей-офф. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Италия
2:1
Первый тайм: 2:1
Албания
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ФРГ
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Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
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Франция
1
Португалия
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Франция
Франция
3
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3
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