Фанат сборной Англии прыгнул в фонтан во Франкфурте: видео

В ожидании встречи английские и датские болельщики собрались на городской площади Ромерберг, где в дружеской атмосфере распевали фанатские песни. Под песню в честь футболиста сборной Англии Фила Фодена один из фанатов встал на край фонтана и совершил эффектный прыжок в воду.