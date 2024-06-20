Фанат сборной Англии прыгнул в фонтан во Франкфурте: видео
Болельщик сборной Англии прыгнул в фонтан в центре Франкфурта перед матчем второго тура группового этапа Евро-2024 против сборной Дании.
Болельщик сборной Англии прыгнул в фонтан в центре Франкфурта перед матчем второго тура группового этапа Евро-2024 против сборной Дании.
В ожидании встречи английские и датские болельщики собрались на городской площади Ромерберг, где в дружеской атмосфере распевали фанатские песни. Под песню в честь футболиста сборной Англии Фила Фодена один из фанатов встал на край фонтана и совершил эффектный прыжок в воду.
Сборная Англии с тремя очками возглавляет группу C. В случае победы над датчанами команда Гарета Саутгейта досрочно займет первое место и выйдет в плей-офф чемпионата Европы.