«Не хотели отказываться от своего». Как россияне хитростью пронесли флаг на матч Евро

Евро-2024, болельщики пронесли флаг России на матч Словения — Сербия, как удалось, подробности, интервью, фото, видео | Источник: Чемпионат.com

Матчи Сербии — особенная история для наших болельщиков на чемпионате Европы. Централизованно россияне, приехавшие в этом году в Германию, ходят только на сербов. Стоило зайти на «Альянц-Арену», как глаза сразу выхватили сначала флаг ЦСКА, а потом и флаги России.

Но не все российские флаги смогли добраться до стадиона. Компанию российских болельщиков на одном из пропускных пунктов отказались пускать с символикой на территорию стадиона. Но в итоге фанаты и триколоры всё-таки оказались на трибуне. Как так вышло, мы узнали после матча у одного из болельщиков по имени Роман.

— На одной из точек контроля мы столкнулись с тем, что нас не захотели пропускать с российским флагом.

— А чем это объяснили?

— Тем, что это флаг третьей страны, которая не играет. Не сказал бы, что это было именно против России. Они зафиксировали, что это был флаг не Словении или Сербии, поэтому отказали.

— А вы?

— Мы поняли, что не хотим отказываться от своего флага, поэтому переместились на следующую точку контроля, делая вид, что мы сербы. Мы перевернули наши российские флаги, плюс я говорю на сербском языке, начал изъясняться на нём, и всё сработало.

— Какое отношение к вам, когда видят российский флаг?

— В целом — нормальное. Когда играют сербы со словенцами — вообще отличное отношение. Мы близкие друг для друга народы, и у нас хорошие отношения. Я проехал через несколько стран и нигде не видел предвзятого отношения к себе.