Испания — Италия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Игра пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Стартовые составы команд.

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья, Педри, Родри, Руис, Ямаль, Мората, Уильямс.

Италия: Доннарумма, Димарко, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Жоржиньо, Барелла, Фраттези, Пеллегрини, Кьеза, Скамакка.

Национальные команды Испании и Италии на Евро-2024 выступают в группе В с Хорватией и Албанией. В 1-м туре Испания разгромно обыграла Хорватию со счётом 3:0, а Италия оказалась сильнее Албании (2:1).