Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
16:00Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
19:00Дания1Англия1
Группа B1-й тайм
тв
22:00Испания0Италия0
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
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21.06НидерландыФранция
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26.06ГрузияПортугалия
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30.061C3D/E/F
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30.061B3A/D/E/F
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21:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Еще один невнятный матч дорогущей сборной Англии. Побеждать Данию она как будто не особо и хотела

Хотите зрелища — включайте матчи других команд.

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24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Скука. Уныние. Тоска. Вот первые слова, которые приходят на ум при попытке описать дебютный матч сборной Англии на Евро-2024. Хотя они же хорошо подходят и для эпохи Гарета Саутгейта в принципе. «Три льва» делают осознанную ставку на результат, жертвуя при этом зрелищностью.

Футбол

Евро 2024
Группа C, 20.06.2024, 19:00

Дания1Англия1

Только есть два момента. Первый — если раньше с кадрами был кризис, то сейчас, когда за бортом остаются такие монстры, как Грилиш, Мэддисон и Рэшфорд, команда просто обязана играть в более яркий и интересный футбол (но не играет). Второй, и главный, — результата как такового нет. Серебро Евро-2020 и бронза Лиги наций-2019 — явно не то, что ожидают от такого талантливого поколения.

В общем, Англии пора бы уже показать, за счет чего она собирается не только добиваться результата, но и запоминаться нейтральному зрителю. Скажем откровенно, группа у них сейчас проходная, и каждого соперника британцы превосходят минимум на голову. Вот только после гола Беллингема Сербии можно было спокойно выключать трансляцию и ложиться спать. И похоже, что именно в таком антифееричном стиле англичане собираются оформлять билет в плей-офф. Дания — соперник примерно того же уровня, что и сербы, и от англичан на этот раз ждали не просто победы, а победы красивой.

Однако Саутгейт не внес ни одного изменения в стартовый состав по сравнению с первым матчем, подчеркнув четкое деление на основу и запас. Ни ротации флангов Фодена и Сака, ни Палмера с Майну. Рациональность, холод и расчетливость — ничего нового. Каспер Юльманн, правда, тоже решил не пускаться в эксперименты, заменив лишь латераля Баха на Меле (обошлось без того самого Васса). Диспозиция была понятна и до матча: одни будут защищаться, другие — то ли атаковать, то ли имитировать атаки.

Между этими сборными есть счеты после прошлого Евро — тогда в полуфинале датчане на равных бодались с фаворитом, но все решил очень спорный пенальти в овертайме. Сейчас, правда, расклады не такие принципиальные, но ту историю по обе стороны Северного моря помнят наверняка.

Матч во Франкфурте начался по тому сценарию, по которому изначально и должен был пойти, — Англия владела территориальным преимуществом, но в обилие моментов его не конвертировала, предпочитая более надежные поперечные передачи и переводы (взрывал эпизоды лишь смещавшийся с фланга в центр Фоден). Датчане же оборонялись числом и делали это достаточно качественно до 18-й минуты, когда Кристиансен затормозил на фланге и дал себя обобрать Уолкеру. Ветеран залетел в штрафную и с помощью рикошета довел мяч до Кейна, который должен был завязывать с футболом, если б не оформил гол из такой убойной позиции.

Источник: Reuters

Англичане повели, но развивать успех не торопились. Более того, чем дальше, тем больше датчане чувствовали в себе уверенность. Дошло до того, что полузащитник Мортен Юльманн решился на дальний удар из совсем неочевидной позиции. Но выстрел получился наглым, как налет викингов на Британию, а главное — голевым. Мяч рикошетом от штанги залетел в ворота — определенно, один из самых красивых голов этого турнира.

Завершился тайм снова без какой-то экспрессии — у англичан внимание к себе приковывал лишь Фоден, остальные же будто никуда не торопились. Иногда футболисты в белом выходили из обороны в атаку натурально пешком. Датчане же пару раз приложились издали, но уже безуспешно. Ни о каких голах при таком раскладе думать уже не приходилось. Кажется, счет изначально устраивал обе команды.

Источник: Reuters

Во втором тайме картина не изменилась — Англия почти не создавала моментов, сверкал только Фоден, а датчане без устали лупили издали. Опорная зона «Трех львов» во главе с Райсом явно провалилась, не помогла даже замена Трента на Галлахера. 16 ударов нанесли датчане, и лишь 4 из них — из пределов штрафной. Пикфорд справился со своей работой и сохранил своей команде ничью. Ну, а в атаке у англичан было совсем тоскливо. Особенно после ухода Фодена. Классный момент был у Уоткинса после шикарного разрезающего паса Беллингема, но выручил Шмейхель.

Больше отметить особо и нечего. Даже свою последнюю атаку англичане завершили пасом назад, после чего прозвучал финальный свисток. С точки зрения стратегии для Саутгейта результат неплохой — первое место в группе, осталось довести дело до конца в матче со Словенией. Но вот по производимому впечатлению команда заслуживает все тех же эпитетов. Скука. Уныние. Тоска.

Автор: Марк Бессонов

Дания
1:1
Первый тайм: 1:1
Англия
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