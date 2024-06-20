Харри Кейн: мы не совсем понимаем, как оказывать давление

«Думаю, перед началом турнира мы говорили, что легких игр не будет. Так и есть. Мы можем стать лучше как с мячом, так и без него. Признак хорошей команды — когда ты играешь не лучшим образом, но все равно находишь способ добиться результата, как мы сделали в последних двух матчах.



Мы занимаем первое место в группе. Знаем, что можем прибавить. Да, у нас на родине будет много шума и разочарования, но мы пережили это и на прошлом Евро, когда сыграли вничью с Шотландией. Думаю, мы хорошо начинаем матчи, но когда команды опускаются глубже, мы не совсем понимаем, как оказывать давление и кто идет вперед.



Во втором тайме мы попытались немного измениться, но было сложно. Надо отдать должное Дании, они создали несколько моментов. В целом мы должны оглянуться назад и посмотреть, в чем можно прибавить», — сказал Кейн.