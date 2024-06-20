Харри Кейн: мы не совсем понимаем, как оказывать давление
Капитан сборной Англии Гарри Кейн подвел итоги матча второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Дании (1:1). Об этом сообщает ВВС.
Капитан сборной Англии Гарри Кейн подвел итоги матча второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Дании (1:1). Об этом сообщает ВВС.
Кейн стал автором единственного забитого мяча сборной Англии в этой встрече, забитого на 18-й минуте.
«Думаю, перед началом турнира мы говорили, что легких игр не будет. Так и есть. Мы можем стать лучше как с мячом, так и без него. Признак хорошей команды — когда ты играешь не лучшим образом, но все равно находишь способ добиться результата, как мы сделали в последних двух матчах.
Мы занимаем первое место в группе. Знаем, что можем прибавить. Да, у нас на родине будет много шума и разочарования, но мы пережили это и на прошлом Евро, когда сыграли вничью с Шотландией. Думаю, мы хорошо начинаем матчи, но когда команды опускаются глубже, мы не совсем понимаем, как оказывать давление и кто идет вперед.
Во втором тайме мы попытались немного измениться, но было сложно. Надо отдать должное Дании, они создали несколько моментов. В целом мы должны оглянуться назад и посмотреть, в чем можно прибавить», — сказал Кейн.
После двух матчей сборная Англии сохраняет лидерство в группе С, имея в своем активе четыре очка. В заключительном туре англичане в Кельне сыграют со сборной Словении. Матч пройдет в воскресенье, 23 июня.