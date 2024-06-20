Саутгейт: сборной Англии нужно выйти на другой уровень
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Дании (1:1). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Дании (1:1). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
«Очевидно, получилось не так хорошо, как мы надеялись. Сейчас мы недостаточно хорошо распоряжаемся мячом, нам нужно выйти на другой уровень. Нужно лучше, чем в первых двух матчах, оказывать давление на соперников. Сейчас мы попросту играем не так, как хотели бы», — сказал главный тренер сборной Англии, — сказал Саутгейт.
После двух матчей сборная Англии сохраняет лидерство в группе С, имея в своем активе четыре очка. В заключительном туре англичане в Кельне сойдутся со сборной Словении. Матч пройдет в воскресенье, 23 июня.