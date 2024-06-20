Саутгейт: сборной Англии нужно выйти на другой уровень

«Очевидно, получилось не так хорошо, как мы надеялись. Сейчас мы недостаточно хорошо распоряжаемся мячом, нам нужно выйти на другой уровень. Нужно лучше, чем в первых двух матчах, оказывать давление на соперников. Сейчас мы попросту играем не так, как хотели бы», — сказал главный тренер сборной Англии, — сказал Саутгейт.