Испания — Италия: капитаны вправе говорить с судьями — за что тогда наказан Доннарумма?

Дело в том, что, и это подробно разъяснялось председателем судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, речь шла об особых полномочиях капитанов, исключая вратарей. Вместо голкипера, если он капитан, перед каждым матчем выбирается его заместитель, который и получает право на общение с судьей. В случае итальянцев это Жоржиньо. Причем об этом на одной из пресс-конференций сказал сам Доннарумма, отметив, что после беседы с Розетти (тот ездил с лекциями по сборным) ему все понятно.