Петер Шмейхель после матча с Англией взял интервью у сына Каспера
Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель взял послематчевое интервью у своего сына Каспера после матча второго тура группового этапа Евро-2024 против Англии (1:1).
Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель взял послематчевое интервью у своего сына Каспера после матча второго тура группового этапа Евро-2024 против Англии (1:1).
Шмейхель-старший провел 129 матчей в качестве вратаря датской сборной в период с 1987-го по 2001 год и выиграл с ней Евро-1992. На турнире в Германии 60-летний Петер работает в качестве журналист Fox Sports.
Каспер Шмейхель провел 103-й матч за национальную команду. В игре со сборной Англии он пропустил один мяч и отразил три удара по своим воротам.
Сборная Дании имеет в своем активе два очка и занимает третье место в группе С. В заключительном матче группового этапа датчане в Мюнхене сыграют против сборной Сербии. Встреча пройдет во вторник, 25 июня.