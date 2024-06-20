Петер Шмейхель после матча с Англией взял интервью у сына Каспера

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Шмейхель-старший провел 129 матчей в качестве вратаря датской сборной в период с 1987-го по 2001 год и выиграл с ней Евро-1992. На турнире в Германии 60-летний Петер работает в качестве журналист Fox Sports.

Каспер Шмейхель провел 103-й матч за национальную команду. В игре со сборной Англии он пропустил один мяч и отразил три удара по своим воротам.