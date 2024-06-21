Сборная Испании лишилась Родри на матч против Албании

21 фотография 21 фотография 21 фотография

27-летний полузащитник получил желтую карточку в концовке первого тайма матча с Италией (1:0) за разговоры с арбитром Славко Винчичем. Это предупреждение стало для испанца вторым на турнире, из-за чего по правилам Евро он будет вынужден пропустить следующую игру.

При этом испанцы уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира с первого места, поэтому встреча с Албанией не будет иметь для «красной фурии» никакого турнирного значения.