Сборная Испании лишилась Родри на матч против Албании
Полузащитник сборной Испании Родри пропустит матч третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Албании.
Полузащитник сборной Испании Родри пропустит матч третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Албании.
27-летний полузащитник получил желтую карточку в концовке первого тайма матча с Италией (1:0) за разговоры с арбитром Славко Винчичем. Это предупреждение стало для испанца вторым на турнире, из-за чего по правилам Евро он будет вынужден пропустить следующую игру.
При этом испанцы уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира с первого места, поэтому встреча с Албанией не будет иметь для «красной фурии» никакого турнирного значения.
Сборная Испании сыграет с командой Албании в Дюссельдорфе в понедельник, 24 июня. Албанцев для выхода в плей-офф Евро устроит только победа. Любой другой исход для балканской команды будет означать вылет из турнира.