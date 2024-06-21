Автогол — лучший бомбардир Евро-2024. Но на прошлом турнире он «забил» больше

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Футбол Евро 2024 Группа B, 20.06.2024, 22:00 Испания 1 Италия 0

Главный бомбардир Евро-2024 прямо сейчас — парень по имени Автогол. 5 из 47 забитых мячей на этом турнире принадлежат именно ему, а это больше 10% от всей результативности. Последний на данный момент гол в свои ворота забил Риккардо Калафьори в матче Испания — Италия.

Автогол дебютировал в первом же матче Евро: когда счёт был 4:0 в пользу сборной Германии, мяч отскочил от головы Антонио Рюдигера и залетел за спину Мануэлю Нойеру. Шотландские болельщики были в экстазе, а немцы злились, что встреча не получится сухой.

Второе выступление Автогола выдалось куда более впечатляющим — он подарил Франции три очка. Мяч отскочил от головы защитника Максимилиана Вёбера и оказался в воротах австрийского вратаря, что позволило французам повести в счёте. Кроме Автогола в этом матче никто не отличился — разве что Килиан Мбаппе шокировал всех своим носом.

Автогол вновь вышел на сцену во встрече Португалии и Чехии. Чехи забили первыми и отчаянно старались удержать преимущество, но в середине второго тайма произошёл конфуз: Владимир Цоуфал проиграл в своей штрафной воздух Нуну Мендешу, мяч полетел в руки Индржиху Станеку, но он вместо того, чтобы его поймать, отбил. Мяч прилетел прямо в подлетевшего к вратарю защитника Робина Гранача, отрикошетил от его ноги и залетел в сетку.

Автогол жестоко поступил с Албанией, которая мощно стартовала в матче с хорватами, но упустила преимущество за 14 минут до конца основного времени. Сначала счёт сравнял Андрей Крамарич, а следом в ворота албанцев залетел ещё один мяч — рикошетом от ноги Клауса Гясулы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249074&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Последний, но точно не финальный! Автогол сыграл за Испанию в матче с Италией. Альваро Мората после подачи в штрафную сделал скидку, которую прервал Джанлуиджи Доннарумма. Однако вратарь не зафиксировал мяч: и тот предательски отлетел в колено Риккардо Калафьори, а уже от него — в ворота.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249101&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас Автогол — лучший бомбардир турнира. И то ли ещё будет! До конца чемпионата Европы ещё три недели, поэтому есть все шансы побить рекорд по количеству автоголов, установленный на предыдущем Евро.

За всю историю турниров (с 1960 года) всего Автогол «отличился» 25 раз, 11 из них — на Евро-2020.

Дальше немного увлекательной статистики.

Впервые Автогол «забил» в полуфинале Евро-1976 в матче Чехословакия — Голландия — силами защитника сборной Чехословакии Антона Ондруша. Основное время матча закончилось со счётом 1:1, после чего в дополнительное время чехословацкая сборная забила ещё два и всё же вырвала путёвку в финал, несмотря на тот самый автогол.

Следующий раз Автогол «отличился» уже на Евро-1996, то есть 20 лет спустя. На групповом этапе встретились Болгария и Франция, и Автогол «помог» Любославу Пеневу, который подсобил французам. А они и так вели в счёте 1:0. Болгары в итоге проиграли крупнее — матч закончился со счётом 3:1 в пользу Франции.

Дальше было так:

— Евро-2000 — 1 автогол

— Евро-2004 — 2

— Евро-2012 — 1

— Евро-2016 — 3

— Евро-2020 — 11

— Евро-2024 — пока 5.

На Евро-2020 состоялся первый вратарский автогол: на 18-й минуте матча Польша — Словакия Роберт Мак вошёл в штрафную, точно пробил с острого угла, после чего мяч отскочил в Войцеха Щенсного и, отрикошетив от него, влетел в сетку.

На том же турнире забили и самый быстрый автогол — в четвертьфинальном матче между Испанией и Швейцарией полузащитник Денис Закария на восьмой минуте отправил мяч ворота своей команды, что позволило испанцам выйти вперёд. Швейцарцы потом сравняли, но не смогли пройти дальше по итогам серии пенальти.

Самый поздний автогол был забит на Евро-2016 — на 88-й минуте встречи Исландия — Венгрия защитник исландцев Биркир Мар Севарссон подвёл свою команду, которая весь матч вела 1:0. В итоге игра завершилась вничью.

Автор самого дальнего автогола в истории турнира — испанец Педри. Он отправил мяч в свои ворота с 45 метров! Случилось это с в матче с хорватами на Евро-2020.

На том же турнире было два матча, в которых случилось по два автогола: Португалия — Германия (оба на счету португальских игроков) и Словакия — Испания (дважды отличились словаки).

Больше всего автоголов случилось в матче с французами! Сборная Франции получала подарок от соперника аж четыре раза.

На Евро-2024 забили в два с половиной раза больше автоголов за 15 матчей, чем за 64 игры на ЧМ-2022 (2).

А вот наибольшее количество автоголов в пассиве — у португальцев (3). При этом два из них — в одном матче.

Франция дважды в истории Евро побеждала со счётом 1:0 благодаря автоголу соперника: на Евро-2020 французам помог Матс Хуммельс, а на этом турнире — Максимилиан Вёбер. Был ещё один матч с похожей историей: в ⅛ финала Евро-2016 Уэльс прошёл дальше благодаря автоголу защитника Северной Ирландии Гарета Маколи.

Всего пять раз команда, забивавшая в свои ворота, в итоге побеждала. Столько же раз матч заканчивался вничью.