Игра Испании — чистый восторг! Италия избежала разгрома благодаря феноменальному Доннарумме

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EНе начался
16:00СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
19:00ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
22:00НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
26
2
Швейцария
24
3
Шотландия
21
4
Венгрия
20
Группа B
1
Испания
26
2
Италия
23
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Франция
13
3
Польша
10
4
Австрия
10
Группа E
1
Румыния
13
2
Словакия
13
3
Бельгия
10
4
Украина
10
Группа F
1
Турция
13
2
Португалия
13
3
Чехия
10
4
Грузия
10
00:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игра Испании — чистый восторг! Италия избежала разгрома благодаря феноменальному Доннарумме

Испанцы оформили выход в плей-офф.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

При всем уважении к Хорватии и ее успехам на двух последних чемпионатах мира, встреча Испании и Италии — первая большая игра на этом турнире. Настоящая классика европейского футбола. Никто в истории Евро не играл между собой столь часто (8 раз). Кроме того, «Красная фурия» и «Скуадра адзурра» встретились между собой на пятом подряд турнире, и это не может надоесть. Тем более, их последние свидания непременно приходились на плей-офф.

Футбол

Евро 2024
Группа B, 20.06.2024, 22:00

Испания1Италия0

Испания оказалась успешнее, лучше исполнив послематчевые 11-метровые в четевертьфинале-2008, и уничтожила соперника в битве за титул-2012 (4:0). Итальянцы ответили победой в ⅛ финала-2016 (2:0), а полуфинал трехлетней давности с дуэлью Доннаруммы и Унаи Симона в серии пенальти стал настоящим украшением турнира. Сейчас цена игры была вроде бы не такой высокой, но ее поднимали на другой уровень соперники по группе — Хорватия с ее невероятным багажом опыта и готовые покусать любого албанцы.

Обычно на крупных турнирах ничья после стартовой победы считается стратегически выгодным результатом. Здесь же — никаких гарантий. Проще выиграть и второй матч, избавив себя от нервотрепки в третьем туре. Такие мысли явно были у Луиса де ла Фуэнте, чья команда сразу помчалась вперед и едва — по примеру Албании — не огорошила итальянцев голом в первой же атаке. Спас Доннарумма, вытянув из-под перекладины удар Педри головой. А потом чемпионов откровенно простил не попавший в створ с нескольких метров Уильямс.

Источник: Reuters

Вингер «Атлетика» на пару с Ямалем в первом тайме показали, как индивидуальные действия способны расшатывать оборону Италии. Можно описать это цифрами, упомянув семь на двоих удачных обводок против трех у всех остальных находившихся на поле игроков. А можно не жалеть эпитетов, и называть волшебством проход Ямаля через центр, после которого на ударной позиции оказался Мората. Но главное — дриблинг испанских вингеров идеально вписывался в командную игру, которой можно было наслаждаться.

Источник: Reuters

Почти как во времена Иньесты и Хави. Об этом напоминали даже цифры, потому что так часто (9 раз) по итальянским воротам за первые 45 минут на крупных турнирах не били со времен великой «Красной фурии» на Евро-2008. Единственной же причиной нулей на табло был Доннарумма. Джиджи не смогли пробить ни Педри, ни Мората, ни пальнувший под планку с дальней дистанции парижский одноклубник Фабиан Руис.

Барелла, Жоржиньо — эти творческие игроки вынуждены были пахать в обороне, но и у них возникали огромные проблемы с выходом из-под образцового испанского прессинга. А первого — и неточного — удара итальянцев пришлось ждать до 45-й минуты. Лучано Спаллетти, который полностью повторил состав первого тура (с Италией такого не случалось 12 лет), пошел на изменения уже в перерыве. Вместо Жоржиньо и Фраттези выпустил Камбьязо и Кристанте.

Источник: Reuters

Показательно первое действие полузащитника «Ромы» через 20 секунд (!) после выхода на поле — желтая карточка за удар по ногам Родри, который на пару с Руисом царил в центре и уже в первом тайме отдал 55 точных передач. Камбьязо же принес конкретную пользу, остановив летевший в пустой угол мяч. Не случись этого, можно было бы фиксировать нокаут, так как Италия к тому моменту уже пропустила. Вроде бы курьезно — после касания Доннаруммы и срезки Калафьори в собственные ворота (пятый автогол на турнире!). Но абсолютно закономерно, потому что в этой атаке Уильямс снова разобрался с Ди Лоренцо, а запутавший всех Мората демонстрировал, насколько быстрее были испанцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Час с небольшим Италия только защищалась. После — чуть подравняла игру. Отчасти — за счет замен (Спаллетти сделал еще две). Или в силу того, что отыграть полный матч во взятом испанцами темпе невозможно. Только с остротой у чемпиона были большие проблемы. Зато даже при относительно равной игре у «Красной фурии» было все: и острота в виде попадания Уильямса в перекладину, и эффективность прессинга, который почти сработал при уже традиционной ошибке Доннаруммы при игре ногами.

Источник: Reuters

При этом он снова выручил, дважды не дав забить Айосе Пересу. А Испания и отзащищалась так же образцово, как и провела матч в целом. Пока наряду с Германией она выглядит лучшей командой турнира и может спокойно готовится к старту плей-офф. Италии же придется решать свою судьбу в непредсказуемом противостоянии с Хорватией.

Автор: Андрей Кузичев

Испания
1:0
Первый тайм: 0:0
Италия
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Новые комбо-карты в Hamster Kombat — как получить 5 миллионов монет 19-20 июня
Валуев — о скандировании румынских фанатов на Евро: «Россию невозможно запретить»
«Я хочу просто тренировать детей, но после такого опускаются руки!» Игорь Денисов — об отстранении от футбола
Невероятный Макдэвид творит историю: обхитрил Бобровского, набрал уже 42 очка в плей-офф и продлил финал!
Все фотогалереи
ВидеоФото
20Испания одолела Италию на Евро-2024
24Англия не справилась с Данией
12Сборная Сербии спаслась в конце матча против Словении на Евро-2024. Посмотрите, как это было
18Германия вышла в плей-офф чемпионата Европы
19Хорватия и Албания дали жару на Евро
15Криштиану начал свой шестой Евро с победы
15Французы смогли победить только благодаря автоголу
20Дьявольское невезение Лукаку
25Англия с трудом обыграла Сербию
29Голландцы стартовали на ЧЕ с волевой победы
Главные темы
Автогол — лучший бомбардир Евро. Но на прошлом он «забил» больше
Что грозит Сербии, если она снимется с Евро?
Как россияне хитростью пронесли флаг на матч Евро
Кричали «Владимир Путин!» — сербы вновь сцепились с британцами
Игра Испании — чистый восторг! Италия избежала разгрома благодаря феноменальному Доннарумме
Сборная Испании лишилась Родри на матч против Албании
Петер Шмейхель после матча с Англией взял интервью у сына Каспера
Испания — Италия: капитаны вправе говорить с судьями — за что тогда наказан Доннарумма?
УЕФА начал расследование в отношении нападающего албанцев Даку
В сборной Польши не решили, сыграет ли Левандовски с Австрией
Саутгейт: сборной Англии нужно выйти на другой уровень
Харри Кейн: мы не совсем понимаем, как оказывать давление
Еще один невнятный матч дорогущей сборной Англии. Побеждать Данию она как будто не особо и хотела
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
Испания — Италия: стартовые составы команд на матч Евро-2024
Сборная Англии не смогла обыграть Данию на Евро-2024
Мбаппе может сыграть с Нидерландами. Маска уже готова
Испанскую лестницу в Риме украсила огромная футболка сборной Италии
Фанат сборной Англии прыгнул в фонтан во Франкфурте: видео
«Видео ничего не доказывает». Агент Даку — о скандале на Евро
Дания — Англия: стартовые составы команд на матч Евро-2024
Сербия вернулась, когда с ней уже все попрощались! Безумная развязка на последних секундах
В «Рубине» отреагировали на скандал с Даку на Евро-2024
Участие Мбаппе в игре с голландцами зависит от маски
Его родители шли пешком через Сахару, а брат так и не дождался вызова в сборную Испании. Нико Уильямс обязательно зажжет на Евро
Сербия на 95-й минуте вырвала ничью в матче со Словенией
Англия Саутгейта — восторг. Я просто неправильно ее понимал
Саутгейт назвал игру сборной Англии несексуальной без Фодена
Болельщиков из РФ не хотели пропускать на Евро с флагами страны
Играл с Карлсеном и опередил Гейтса: в сборной Англии выступает фанат шахмат
Ямаль на Евро устанавливает рекорды и делает домашку. История главного таланта Испании
Словения — Сербия: стартовые составы команд на матч Евро-2024
Сербия снимется с Евро, если УЕФА не накажет Албанию и Хорватию
Швайнштайгер пошутил, комментируя сюжет о подарке сыну Роналду
Нойер: Германия всегда фаворит Евро
Голкипер Нидерландов: Честно говоря, для меня не имеет значения, будет ли на матче Мбаппе
Рабьо рассказал о взаимодействии с Канте в составе сборной Франции на Евро-2024
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Нико Уильямс назвал игрока, который вдохновлял его в детстве
Тренер сборной Сербии высказался о предстоящем матче со Словенией на Евро-2024
Тренер сборной Испании оценил уровень Италии перед матчем Евро-2024
Голландская модель стала безумно популярна из-за Беллингема: фото красавицы Лауры
Шакири объяснил, как забил невероятный гол в ворота Шотландии на Евро-2024
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь