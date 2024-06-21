Назван лучший игрок матча Испания — Италия

21 фотография 21 фотография 21 фотография

Уильямс провел на поле 78 минут и отметился двумя ударами по воротам, одним из которых попал в перекладину. Также 21-летний полузащитник «Атлетика» из Бильбао исполнил подачу в штрафную площадь итальянцев, которая привела к автоголу защитника итальянской сборной Риккардо Калафьори.

Благодаря победе над итальянцами сборная Испании гарантировала себе первое место в группе В и выход в плей-офф Евро-2024.