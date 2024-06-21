Итальянцы установили свой антирекорд по ударам за матч на Евро
Сборная Италии в матче второго тура Евро-2024 против команды Испании (0:1) установила свой антирекорд по ударам за матч на чемпионатах Европы. Об этом сообщает Opta Sports.
Сборная Италии в матче второго тура Евро-2024 против команды Испании (0:1) установила свой антирекорд по ударам за матч на чемпионатах Европы. Об этом сообщает Opta Sports.
Футболисты «Скуадры Адзурры» за весь матч нанесли четыре удара по воротам, один из которых пришелся в створ. На 86-й минуте его нанес опорный полузащитник Брайан Кристанте после подачи с углового.
Четыре удара по воротам — худший показатель в истории сборной Испании на Евро как минимум с 1980 года, когда началась отслеживаться статистика по ударам. Для сравнения, испанцы нанесли за игру 20 ударов, восемь из которых пришлись в створ.
Сборная Италии с тремя очками занимает второе место в группе С. В заключительном матче группового этапа в Лейпциге они сыграют против сборной Хорватии. Встреча пройдет в понедельник, 24 июня.