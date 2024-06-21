Итальянцы установили свой антирекорд по ударам за матч на Евро

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Футболисты «Скуадры Адзурры» за весь матч нанесли четыре удара по воротам, один из которых пришелся в створ. На 86-й минуте его нанес опорный полузащитник Брайан Кристанте после подачи с углового.

Четыре удара по воротам — худший показатель в истории сборной Испании на Евро как минимум с 1980 года, когда началась отслеживаться статистика по ударам. Для сравнения, испанцы нанесли за игру 20 ударов, восемь из которых пришлись в створ.