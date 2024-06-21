«Лучше нас никого нет». Тренер сборной Испании — после победы над Италией

«Это была очень трудная игра. Мы доминировали на всех этапах игры, создали много моментов, а результат очень короткий. Сегодняшний день помогает нам понять, что игры очень сложны.



Я счастлив, доволен и, прежде всего, горжусь командой. На днях я уже говорил, что они никогда не устают играть и побеждать, и они еще раз это доказали.



Мы должны продолжать работать в том же духе. Нет никого лучше нас. Мы уважаем все команды и должны продолжать работать с этим убеждением», — цитирует де ля Фуэнте AS.