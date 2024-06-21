Король Испании прокомментировал победу «Красной фурии» в матче с Италией на Евро-2024

Единственный мяч в этой игре в свои ворота забил защитник сборной Италии Риккардо Калафьори.

«Количество голов не соответствовало качеству игры. Казалось, мы забьём много голов. Мы доминировали на поле и владели мячом. Эта команда может добиться больших успехов на чемпионате Европы. Послание де ла Фуэнте? Давайте продолжать в том же духе», — приводит слова Филиппа VI AS.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. Италия, заработав три очка, располагается на второй строчке.