Лучано Спаллетти назвал основную причину поражения Италии от Испании на Евро

«Была слишком большая пропасть. Мы постоянно были растянуты, нам никогда не удавалось сжать расстояние между линиями. Соперник доставил нам больше проблем, чем можно предположить по счёту. Мы боролись с их контрпрессингом, но мы также допустили несколько ошибок в простых передачах, а этого позволить мы себе не можем.



Нам нужно было сохранить владение мячом, как мы это делали в предыдущих матчах. Сегодня вечером мы были вялыми. Это основная причина, по которой мы проиграли. Испания сегодня была командой, а мы не смогли этого сделать. Это заслуженная победа Испании», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.