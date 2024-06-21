«Кошмар какой-то». Бубнов раскритиковал игру вратарей на чемпионате Европы — 2024

«Нынешний чемпионат Европы неприятно удивляет уровнем вратарей. Трудно припомнить турнир, на котором бы стражи ворот допускали такое количество результативных ошибок.



Вратарю чехов Индржиху Станеку в эпизоде с первым голом [в матче с Португалией] нужно было намертво зафиксировать мяч, а он отбил перед собой. Кошмар какой-то! Стоит вспомнить и конкурента Сафонова в “ПСЖ” Доннарумму, запустившему от албанцев в ближний угол. И такие ситуации возникают практически в каждой игре», — приводит слова Бубнова Sportbox.