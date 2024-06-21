Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EНе начался
16:00СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
19:00ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
22:00НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
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24.06ХорватияИталия
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25.06НидерландыАвстрия
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25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
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1/4 финалаНе начался
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10:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мбаппе в маске, мощь польской атаки и кураж словаков: 21 июня на Евро-2024

Впереди битва гигантов и определяющая игра для Украины.

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Источник: AFP 2023

Словакия — Украина: не наступить на грабли

Футбол

Евро 2024
Группа E, 21.06.2024, 16:00

Словакия-Украина-

После катастрофического поражения от Румынии (0:3) Сергей Ребров наверняка переформатирует состав, чтобы встряхнуть команду. Вероятно, Трубин сменит Лунина, наделавшего кучу ошибок на последнем рубеже. Также большие шансы появиться на поле с первых минут у 22-летнего Бражко. Миколенко продолжает восстанавливаться после повреждения, поэтому позиция левого защитника все еще выглядит проблемной. Зинченко на его месте совсем не убедил.

Никакой результат, кроме победы, украинцев не устроит. Они прекрасно понимают, что в последнем туре — игра с Бельгией, которая также уже использовала свое право на ошибку. Весь вопрос в том, оправились ли «Желто-синие» от румынского нокдауна.

Словакия, напротив, сейчас на кураже. Мало кто ожидал от них победы над главным фаворитом квартета. Однако пока еще рано праздновать.

Не наступить на грабли прошлого Евро — вот негласный девиз словацкой сборной перед вторым матчем на турнире. Три года назад за триумфом в стартовой игре последовали два поражения, и их выступление быстро завершилось. На этот раз словацкие болельщики верят, что игроки покажут противоположный подход к делу, а с ним и другой результат.

«Эйфория после победы над Бельгией продолжалась несколько часов, но трех очков точно не хватит для выхода из группы. Пока поводов для празднования нет. Мы полностью сосредоточены на матче с Украиной», — заявил Франческо Кальцона.

Польша — Австрия: никакой дружбы

Футбол

Евро 2024
Группа D, 21.06.2024, 19:00

Польша-Австрия-

Обе команды уступили в первом туре звездным соперникам, но получили множество хвалебных отзывов за смелый футбол. Поляки пребывают в приподнятом настроении, ведь на поле может вернуться Левандовски, пропускавший первый тур из-за травмы. А с Робертом и без него — это совершенно разные сборные Польши.

Поединок для двух коллективов будет самым что ни на есть определяющим. В последнем туре австрийцам играть с Нидерландами, а Франции — с Польшей. Шансы взять очки в этих матчах, конечно, имеются, но их крайне мало. Поэтому искры будут лететь именно в эту пятницу.

Интересно, что у команд есть игроки, выступающие за одни клубы. Это Дансо и Франковски из «Ланса», а также Скорупски и Пош из «Болоньи». Но ни о какой дружбе не может быть и речи, никто из них не даст спуску своим одноклубникам.

Нидерланды — Франция: Мбаппе сыграет в маске?

Футбол

Евро 2024
Группа D, 21.06.2024, 22:00

Нидерланды-Франция-

Что может быть лучше в пятничный вечер, чем матч с участием двух супертоповых команд? После вчерашней схватки Испании и Италии мы получаем еще одно классическое противостояние. В битве этих гигантов преимущество в личных встречах на стороне Франции: семь побед в восьми последних матчах, включая две победы в квалификации. Но это еще ни о чем не говорит. Тем более что у «Трехцветных» на поле может не выйти Мбаппе, сломавший нос во встрече с Австрией (1:0).

Что касается травмы Килиана, то эта тема муссировалась все последние дни и является ключевой в преддверии стартового свистка. Звездный форвард тренировался в специальной маске, но французские СМИ пишут, что в ней ему запрещено играть. Дидье Дешам же загадочно заявил, что «все движется в правильном направлении».

Отсутствие капитана и лидера атак французов станет для Франции большим ударом, хотя и без него у них найдутся те, кто в силах создать для дружины Роналда Кумана массу проблем.

«Мы выполнили первую задачу и выиграли стартовый матч, но то же самое сделали и голландцы. Следующая задача — выиграть ближайший матч и решить вопрос выхода из группы. Надо играть так хорошо, как только мы можем это делать», — сказал Дидье Дешам.

Роман Кольцов

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