Голкипер Польши Щенсны высказался о предстоящем матче Евро-2024 с Австрией

«У нас хорошие воспоминания о двух последних матчах с Австрией. Мы не проиграли и не пропустили, но мы знаем, что нам предстоит встретиться с очень сильной, хорошо организованной командой. Я в стрессе? Нет, но адреналин — да», — приводит слова Щенсного пресс-служба УЕФА.