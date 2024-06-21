Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EНе начался
16:00СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
19:00ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
22:00НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
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22.06БельгияРумыния
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10:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Умеет делать на поле почти всё». Звезду сборной Словакии после Евро ждут в топ-клубе

Давид Ганцко, кажется, поедет в «Ливерпуль» к бывшему тренеру. А пока зажигает на чемпионате Европы.

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Словакия — Украина, Евро-2024, 21 июня 2024: защитник сборной Словакии Давид Ганцко, что это за футболист, статистика, трансферы | Источник: Getty Images

Сборная Словакии — чуть ли не главное открытие после 1-го тура группового этапа Евро-2024. Скромная команда обыграла самих бельгийцев — 1:0. Пусть и не без везения (спасибо, Ромелу Лукаку и VAR), но всё-таки взяла три очка. Защитник Давид Ганцко — один из лидеров нынешней сборной Словакии. Не исключено, что после Евро футболист подпишет контракт с «Ливерпулем». А пока у него на очереди второй матч в группе.

Ганцко начал профессиональный путь в словацком клубе «Жилина», откуда в 2018 году уехал в «Фиорентину» — трансфер обошёлся в € 3,8 млн. В Италии у парня откровенно не получилось: отыграл всего пять матчей, суммарно проведя на поле лишь 283 минуты. Кто-то мог бы в шутку назвать Ганцко легендой «Фиорентины». И тут очень вовремя подсуетилась «Спарта». Чешский клуб взял игрока в аренду на два сезона, а потом выкупил контракт словака за скромные € 2,5 млн. За три года в Праге Давид забил 20 мячей и отдал 11 результативных передач. Очень впечатляет!

Летом 2022-го Ганцко снова сменил команду. На этот раз его купил «Фейеноорд» — клуб из Роттердама заплатил € 8,3 млн. Таким образом, «Спарта» более чем в три раза увеличила сумму, которую сама выложила за защитника. Если в Чехии Ганцко стал обладателем Кубка, то в Нидерландах завоевал с командой чемпионский титул в сезоне-2022/2023. А спустя год «Фейеноорд» взял ещё и Кубок страны. 93 матча, 11 голов, восемь результативных передач — статистика словака в нидерландском клубе.

В начале 2024 года стало известно об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля» и «ПСЖ». Об этом сообщал агент футболиста Бранислав Яшурек. «Наше агентство контактирует не только с “ПСЖ” и “Ливерпулем”, но и с другими клубами, которые следят за Давидом. Люди знают, что летом его продадут — возможно, даже дороже, чем можно было бы продать сейчас. Это должен быть топ-клуб. Давид точно не перейдёт в команду из второй половины таблицы АПЛ. Если он уйдёт, будет замечательно, ведь в таком случае Ганцко окажется в европейском топ-клубе. Если нет, то с радостью останется в “Фейеноорде”, — слова агента для Liverpool Echo.

Важная деталь: недавно пост главного тренера «Ливерпуля» занял Арне Слот. До этого он трудился на аналогичной должности в «Фейеноорде». Этому тренеру очень импонирует игра Ганцко, с которым они вместе работали в Нидерландах. Сменщик Юргена Клоппа хотел бы перетащить словака на «Энфилд» — не исключено, что это будет первый трансфер мерсисайдцев при Слоте.

Бывший защитник «Фейеноорда» Тим де Клер высоко оценил способности словацкого футболиста: «Он играет очень стабильно и умеет делать на поле практически всё. На мой взгляд, Давид — прекрасный защитник. Если Словакия пройдёт в ⅛ финала, а шанс на это довольно высок, то рыночная стоимость Ганцко подрастёт. Насколько мне известно, интерес к игроку проявляют сразу несколько клубов. Уверен, что Давид хорошо покажет себя в составе топовой европейской команды. Я говорю о клубах уровня “Ливерпуля” или “Атлетико”.

Кстати, сам Ганцко в марте признался, что болеет за «Ливерпуль»: «Всё началось со стамбульского финала Лиги чемпионов в 2005 году. Родители разрешили досмотреть его до конца. Мне не нужно было ложиться спать, несмотря на то что игра докатилась до серии пенальти. Позднее в “Ливерпуле” оказался мой соотечественник Мартин Шкртел. С тех пор я стал их фанатом. Плотно слежу за АПЛ, мечтаю о переезде туда. В детстве моим кумиром был Дэвид Бекхэм, но больше всего переживаю за “Ливерпуль”.

В марте 2022 года Ганцко женился на Кристине Плишковой — известной чешской теннисистке. Это произошло, когда Давид играл в составе «Спарты». Не так давно Кристина дала интервью чешскому изданию Sport и рассказала о будущем мужа: «Думаю, летом у Давида будет новый клуб. Вероятно, всё станет известно после чемпионата Европы, однако я не эксперт в таких делах. Не знаю, идут ли какие-то переговоры, но думаю, что Давид хотел бы перейти в другую команду. На самом деле, мы оба были бы счастливы. Посмотрим, что произойдёт. У нас всё отлично в Роттердаме, однако в мире определённо есть места, где погода получше. Мне бы хотелось оказаться в Испании или Италии».

И ни слова об Англии. Кстати, авторитетный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «Ливерпуль» приобретёт левоногого центрального защитника. Ганцко — левша. Плюс у него есть опыт игры на позиции левого защитника. Давид провёл уже 40 матчей в составе сборной Словакии и забил четыре мяча. Для Ганцко нынешний чемпионат Европы стал вторым в карьере. Правда, три года назад он приехал на турнир в роли резервиста и отыграл всего шесть минут. Теперь у Давида куда более значимая роль. Доедет он всё-таки до «Ливерпуля» или нет?

Кирилл Закатченко

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