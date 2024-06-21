Бандиты с оружием ворвались в дом футболиста Роберто Баджо
В Италии банда вооруженных преступников ворвалась в дом футболиста Роберто Баджо, он получил удар по голове, сообщает Corriere della Sera.
В Италии банда вооруженных преступников ворвалась в дом футболиста Роберто Баджо, он получил удар по голове, сообщает Corriere della Sera.
Нападение на дом футболиста в Альтавилла-Вичентина произошло вечером, 20 июня. Семья в это время смотрела матч Евро-2024 между сборными Италии и Испании (0:1). Преступники заперли Баджо и его родных в одной из комнат в доме и продержали их там около часа. 57-летний футболист попытался оказать сопротивление нападавшим, но получил удар пистолетом по голове. В результате чего, у него открылось сильное кровотечение.
Преступники перевернули весь дом, похитив часы, драгоценности и деньги. Точный размер ущерба пока не подсчитан.
Когда Баджо понял, что преступники ушли он выломал дверь и вызвал полицию. Сотрудники правопорядка приняли показания потерпевших и получили доступ к камерам видеонаблюдения.
После инцидента Баджо доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. Больше из членов семьи никто не пострадал.
Роберто Баджо стал обладателем награды «Золотой мяч» в 1993 году. В составе «Ювентуса» он выиграл Кубок УЕФА, чемпионат и Кубок Италии. В составе сборной Италии футболист завоевал серебро и бронзу на чемпионатах мира в 1994 году и в 1990 году соответственно.