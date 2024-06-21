Бандиты с оружием ворвались в дом футболиста Роберто Баджо

Нападение на дом футболиста в Альтавилла-Вичентина произошло вечером, 20 июня. Семья в это время смотрела матч Евро-2024 между сборными Италии и Испании (0:1). Преступники заперли Баджо и его родных в одной из комнат в доме и продержали их там около часа. 57-летний футболист попытался оказать сопротивление нападавшим, но получил удар пистолетом по голове. В результате чего, у него открылось сильное кровотечение.

Преступники перевернули весь дом, похитив часы, драгоценности и деньги. Точный размер ущерба пока не подсчитан.

Когда Баджо понял, что преступники ушли он выломал дверь и вызвал полицию. Сотрудники правопорядка приняли показания потерпевших и получили доступ к камерам видеонаблюдения.

После инцидента Баджо доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. Больше из членов семьи никто не пострадал.