Сеть пиццерий высмеяла игру сборной Англии при Саутгейте на Евро

В соцсетях пиццерии выложили фото, где на кухне заведения царит бардак и завал на конвейере с пиццами. «Если бы Саутгейт управлял пиццерией Domino», — подписали фото в одной из соцсетей Domino's Pizza UK.

Источник: Соцсети

Напомним, сборная Англии стартовала на Евро-2024 с победы над сборной Сербии с минимальным счетом 1:0. Многие эксперты назвали этот матч самым скучным на текущий момент, которые были сыграны на групповом этапе. В матче второго тура группового этапа англичане сыграли вничью со сборной Дании 1:1.

Сборная Англии занимает первое место послу двух игр в группе С с четырьмя очками. На втором месте располагается сборная Дании, в ее активе два очка.

В третьем туре команда Саутгейта встретится со Словенией, игра пройдет 25 июня, а датчане сыграют со сборной Сербии.

Сборные Германии и Испании уже обеспечили себе выход в ⅛ финала Евро-2024.