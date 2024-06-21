Футбольная федерация Косова подала жалобу на Сербию

Источник: Соцсети

В четверг сборная Сербии сыграла вничью с командой Словении (1:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы в Германии. До матча и по ходу игры между сербскими и словенскими болельщиками происходило традиционно дружеское общение, что подтверждалось многочисленными видео в соцсетях.

«Футбольная федерация Косова подала жалобу в УЕФА относительно националистического и расистского поведения сербских болельщиков в ходе матча группы С чемпионата Европы между сборными Словении и Сербии в Мюнхене», — говорится в заявлении ассоциации.

УЕФА ранее по жалобе Федерации футбола Косова от 17 июня оштрафовала на 14,5 тысячи евро Футбольный союз Сербии за «провокационное послание» сербских болельщиков в ходе матча с англичанами в первом туре группового раунда. Федерация футбола Албании ранее была оштрафована на 37 тысяч евро в том числе за националистические транспаранты и речовки в ходе матча сборной страны с итальянцами.