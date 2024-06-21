Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
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Группа FНе начался
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10
4
Грузия
10
11:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футбольная федерация Косова подала жалобу на Сербию

БЕЛГРАД, 21 июн — РИА Новости. Футбольная федерация Косова подала в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) жалобу на болельщиков сборной Сербии из-за «националистического поведения» на матче чемпионата Европы, говорится на странице федерации в соцсети X.

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Источник: Соцсети

В четверг сборная Сербии сыграла вничью с командой Словении (1:1) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы в Германии. До матча и по ходу игры между сербскими и словенскими болельщиками происходило традиционно дружеское общение, что подтверждалось многочисленными видео в соцсетях.

«Футбольная федерация Косова подала жалобу в УЕФА относительно националистического и расистского поведения сербских болельщиков в ходе матча группы С чемпионата Европы между сборными Словении и Сербии в Мюнхене», — говорится в заявлении ассоциации.

УЕФА ранее по жалобе Федерации футбола Косова от 17 июня оштрафовала на 14,5 тысячи евро Футбольный союз Сербии за «провокационное послание» сербских болельщиков в ходе матча с англичанами в первом туре группового раунда. Федерация футбола Албании ранее была оштрафована на 37 тысяч евро в том числе за националистические транспаранты и речовки в ходе матча сборной страны с итальянцами.

Ранее косовоалбанского журналиста Арлинда Садику лишили аккредитации на Евро за провокацию с националистическим символом в адрес сербских болельщиков, он в прямом эфире перед началом матча Англия — Сербия показал руками двуглавого орла — символ так называемой Великой Албании. Садику продолжил освещать атмосферу чемпионата, он работает на улицах городов, принимающих турнир, в соцсетях появляются видео с его участием, где албанцы скандируют антисербские речовки.

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