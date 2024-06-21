Король Испании схватился за голову, узнав возраст Ямала: видео

Вчера, сборная Испании в матче второго тура группового этапа Евро-2024 обыграла национальную команду Италии со счетом 1:0. Испанцы досрочно вышли в ⅛ финала турнира. Ранее это сделала сборная Германии.

Король Испании Филипп VI пришел в раздевалку команды после игры и пожимая руки игрокам обратился к Ямалу. Он поинтересовался у нападающего, сколько ему лет. «16», — ответил футболист. «16?» — удивился Филипп VI и схватился за голову.

Ламин Ямал стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в матче чемпионата Европы.

Также Филипп VI прокомментировал выступление сборной в матче с Италией.

«Количество голов не соответствовало качеству игры. Казалось, мы забьем много голов. Мы доминировали на поле и владели мячом. Эта команда может добиться больших успехов на чемпионате Европы. Послание де ла Фуэнте? Давайте продолжать в том же духе», — приводит слова монарха AS.