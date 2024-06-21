Король Испании схватился за голову, узнав возраст Ямала: видео
Король Испании Филипп VI схватился за голову, когда узнал возраст нападающего национальной команды Ламина Ямала.
Король Испании Филипп VI схватился за голову, когда узнал возраст нападающего национальной команды Ламина Ямала.
Вчера, сборная Испании в матче второго тура группового этапа Евро-2024 обыграла национальную команду Италии со счетом 1:0. Испанцы досрочно вышли в ⅛ финала турнира. Ранее это сделала сборная Германии.
Король Испании Филипп VI пришел в раздевалку команды после игры и пожимая руки игрокам обратился к Ямалу. Он поинтересовался у нападающего, сколько ему лет. «16», — ответил футболист. «16?» — удивился Филипп VI и схватился за голову.
Ламин Ямал стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в матче чемпионата Европы.
Также Филипп VI прокомментировал выступление сборной в матче с Италией.
«Количество голов не соответствовало качеству игры. Казалось, мы забьем много голов. Мы доминировали на поле и владели мячом. Эта команда может добиться больших успехов на чемпионате Европы. Послание де ла Фуэнте? Давайте продолжать в том же духе», — приводит слова монарха AS.
Чемпионат Европы проходит в Германии и завершится 14 июля. Финал пройдет в Берлине на «Олимпиаштадион».